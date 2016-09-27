Varese, che notte: a Lisbona si gioca l'accesso alla Champions

E' in programma stasera a Lisbona la sfida di andata per l'accesso alla Champions targata FIBA: il turno preliminare (non più due grazie all'aumento delle squadre partecipanti alla fase finale della manifestazione, da 32 a 40), storica formazione portoghese che annovera 26 scudetti nel suo palmares. Si comincia questa sera in terra lusitana, per poi replicare giovedì al PalaWhirlpool. Dopo la Supercoppa vinta dall'Olimpia Milano e in attesa della prima giornata di campionato (questa domenica), i riflettori sono tutti puntati su Varese e sulla grande chance di accedere ai gironi di Champions:, mentre gli sconfitti dovranno accontentarsi di partecipare alla Fiba Europe Cup (l'anno scorso Varese fu finalista, ndr). "La Champions è il primo obiettivo della stagione". Ad affermarlo è il coach della Openjobmetis,, in un'intervista su Repubblica. "Ci siamo guadagnati questa wild card grazie al prestigio del club e ai risultati dello scorso anno e vogliamo sfruttarla., anche le nazioni meno importanti possono mettere in campo squadre competitive e ricche di stranieri. Sarà un impegno difficile ma siamo pronti''. Il Benfica è formazione temibile ("Sono grossi, giocano su ritmi alti, prediligono tiri nei primi secondi dell'azione") ma Moretti è convinto che i suoi ragazziper affrontare questa doppia sfida. " Purtroppo abbiamo dovuto affrontare un precampionato ricco di imprevisti,- spiega Moretti - Ma non ci piangiamo addosso". Il coach dà uno sguardo anche alla prima giornata di campionato, in programma questa domenica,: "Che campionato sarà? Credo ci sarà, soprattutto in quelle posizioni che ci competono, dal sesto al sedicesimo posto".