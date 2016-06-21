Bologna, il CUS è campione d'Italia per la quarta volta consecutiva. Aspettando la Fortitudo...

. La formazione dell'Università di Bologna ha sconfitto in finale il CUS Padova (98-92), costruendo il proprio successo su uno strepitoso primo quarto, conclusosi 30-19. Un'impresa, quella dei quattro titoli consecutivi, chenella storia del basket universitario italiano. Anche per questo è facilmente percepibile l'enorme gioia negli occhi di, rettore dell'Alma Mater Studiorum e in passato giocatore proprio del CUS Bologna, quando era studente dell'Ateneo felsineo. Un gruppo venuto su compatto e solido, plasmato dal gme magistralmente allenato da coach, che negli ultimi 4 anni ha inanellato vittorie su vittorie, trionfando puntualmente a fine stagione. In questa finale i protagonisti sono stati Montanari (26 punti), Chiappelli (22) e Fin (14). Ora tutto il gruppo ha un sogno:. Sì, perchè l'obiettivo è migliorare il terzo posto già raggiunto dal CUS Bologna in altre due occasioni. Il bronzo a questo team non basta più: c'è troppa consapevolezza della propria forza per non provare a puntare alla vetta. "Siamo stati bravi perché è stata unatra due squadre di talento – ha detto coach Lolli al Corriere dello Sport – e dopo essere andati a +15 ci avevano ripreso.un trofeo che ci consacra tra i più grandi degli ultimi anni". Intanto, la 'sorella maggiore' del CUS Bologna si appresta a giocare gara 4 della finalissima promozione in Serie A.: la serie vede i bresciani avanti 2-1, ma l'ultimo successo fortitudino ha riaperto i giochi, ridando speranza e motivazione agli uomini guidati da coach Boniciolli. Bologna, se vuole giocarsi tutto in gara 5, non può sbagliare:per tenere accese le speranze di promozione.