Delirio Cleveland, è campione! Golden State al tappeto, LeBron re del mondo

Gli uomini di coach Lue realizzano l'impensabile, l'imprevedibile, l'imponderabile:(in finale non era mai accaduto!) con vittoria decisiva in gara 7 sul parquet di Golden State, che ha sprecato ben tre match point, di cui due alla Oracle Arena.e per la prima volta nella loro storia conquistano l'anello. Un delirio, una gioia indescrivibile, un'impresa che porta tante firme, ma certamente una su tutte:, premiato all'unanimità MVP delle Finals. E' stato lui l'uomo chiave di gara 7 (avevate dubbi?) con 27 punti, 11 rimbalzi e 11 assist: dopo i due anelli con Miami, LeBron fa impazzire anche Cleveland., i campioni in carica, la corazzata Golden State, gli Splash Brothers Curry e Thompson: insomma, qualcosa di epico. Ma non c'è stato solo LeBron: i Cavs hanno potuto contare su unmaestoso (sua la tripla del sorpasso definitivo), sugli ottimie soprattutto su un coach eccezionale come Tyronn Lue. Una squadra formidabile, meritatamente campione.. Terribile. Il 3-1 in gara 4 aveva illuso i gialloblu, convinti di andare a vincere facilmente in una delle tre gare rimaste (di cui due in casa, ndr). La squalifica di Green in gara 5, l'infortunio di Bogut ma soprattutto: basti pensare che l'MVP all'unanimità ha fallito ben tre triple nell'ultimo minuto e mezzo di gara 7. Il simbolo della sconfitta Warriors. Nel primo tempo è un continuo botta e risposta tra i Cavs e Golden State. Il primo quarto vede avanti gli ospiti (23-22),grazie ad un ottimo Green. Nel terzo quarto ci pensa il monumentale LeBron a dare la scossa a Cleveland, che recupera lo svantaggio e stacca i Warriors (68-61), ma i gialloblu sono vivi:Il quintetto di Oakland getta le basi per la fuga decisiva: a poco più di 5' dalla fine il vantaggio è di 4 punti, ma. Thompson pareggia, Irving riporta avanti i Cavs quando manca meno di un minuto. Errori su errori di Steph Curry, +4 Cleveland e Golden State alza bandiera bianca. I Cavaliers vivono gli ultimi secondi come un sogno.