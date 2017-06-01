Brescia, Sandro Santoro confermato general manager: accordo di tre anni

Adesso è ufficiale:anche per le prossime tre stagioni. La conferma è arrivata dallo stesso team lombardo. Santoro è giunto a Brescia nel 2015, e da allora le cose sono andate decisamente bene:, un risultato che da queste parti mancava da ben 28 anni; poi lo splendido campionato di quest'anno, con salvezza centrata addirittura con quattro giornate d'anticipo e semifinale di Coppa Italia. "Sono più che soddisfatto per aver raggiunto un accordo che per me ha un grande significato, soprattutto dal punto di vista personale - le parole di Santoro su "BasketInside" - Si tratta di un segnale di grande fiducia che mi riempie di orgoglio., mettendo sul tavolo tutte le problematiche che abbiamo affrontato quest’anno allo scopo di inquadrare la strada da percorrere nel futuro". La presidente della Leonessa,, ha precisato che la decisione è stata presa dopo le opportune riflessioni e un bilancio sul campionato appena concluso. "Sandro è la figura che Basket Brescia ha selezionato e scelto per affrontare il futuro - ha detto la Bragaglio - la durata dell’accordo ci dà il tempo dianche in previsione dell’ingresso nel nuovo PalaLeonessa". Intanto le squadre di Serie A si stanno già muovendo in sede di mercato per rinforzare i propri roster. La Pallacanestro Reggiana ha messo a segno il primo colpo per la prossima stagione:e ala piccola di 2 metri che in questa stagione in Legadue ha messo insieme 11.9 punti di media con 3.8 rimbalzi. Con il suo team, Niccolò De Vico ha raggiunto i playoff disputando 5 partite contro Verona, anche se la serie ha visto gli scaligeri prevalere sui biellesi per 3-2.