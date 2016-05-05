Brindisi, il nuovo allenatore è Romeo Sacchetti

La notizia era nell'aria già da diversi giorni, ma oggi è arrivata l'ufficialità. Dopo l'addio dato dal coach, la società pugliese ha annunciato come nuovo allenatore il pugliese, 62 anni, ex trainer della Dinamo Sassari. Sacchetti - lunga carriera da ala con Torino e Varese - è il tecnico Campione d'Italia in carica. Sono ancora impresse nella memoria di tutti le immagini del trionfo sassarese dello scorso anno, quando la Dinamo conquistòin una finale thriller contro Reggio Emilia, unitamente alla Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. Quest'anno, però, le cose sono andate molto diversamente per la Dinamo: la partenza è stata piuttosto deludente, elo scorso 21 novembre 2015. La panchina di Brindisi è una grossa occasione per cercare riscatto. Stagione più che positiva per la Enel, che ha disputato: il prossimo anno i brindisini proveranno a centrare l'obiettivo playoff con Sacchetti, che va a sedersi da Campione d'Italia in carica sulla panchina di Brindisi 30 anni dopo. Un campionato soddisfacente sotto la guida di Piero Bucchi, che è riuscito a centrare anche la prima qualificazione alla, grazie al settimo posto alla fine del girone d'andata. "La sigla dell'accordo biennale - si legge nella nota diffusa dalla Enel Brindisi - con opzione per il 2018/19, conferma ancora una volta la volontà del club diper rendere Brindisi una delle realtà più stabili e vivaci nel panorama cestistico italiano". "Romeo Sacchetti - prosegue - rappresenta la miglior scelta in questo senso, il tecnico, nato ad Altamura, in provincia di Bari, 63 anni fa,, trascinata alla conquista del primo scudetto della sua storia nella stagione 2014-15, durante la quale ha vinto contestualmente la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia".