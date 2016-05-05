NBA, Cleveland sommerge Atlanta e vola sul 2-0

. Può essere sintetizzata così gara 2 tra i Cavaliers e gli Hawks. Il dominio degli uomini di Tyronn Lue è imbarazzante:e vede la finale di Conference. Il protagonista assoluto del trionfo dei Cavs - manco a dirlo - è sempre lui:e realizza una prestazione straordinaria, superando Duncan come 5° realizzatore "all time" ai playoff. Non solo King James, però: ancheè in giornata, dato che realizza 23 punti e centra 7 bombe da fuori su 13. Sono proprio le triple a fare la differenza tra Cleveland e Atlanta. I Cavaliers nel primo tempo, record per la postseason in un solo tempo. A fine match sono 25, e per quest'anno è la performance più alta: bruciati i 21 dei Warriors in gara 4 contro Houston. Non una pessima partenza da parte degli Hawks, che all'inizio mettono il muso avanti (7-2). Ma le intenzioni dei Cavs appaiono ben chiare poco dopo: già nella seconda frazione Cleveland, con Atlanta completamente in balia dell'avversario. Nella ripresa Atlanta prova quantomeno a tirare fuori un pò d'orgoglio. Subito un break (10-2) che lascia qualche speranza di rimonta agli Hawks. Ma i Cavaliers hanno deciso che non c'è n'è per nessuno: la marcia dei padroni di casa riprende inesorabile, tanto che. Batosta senza appello. L'ultima parte di gara conta solo per le statistiche. Cleveland tira un pò i remi in barca, anche per far rifiatare i migliori in vista delle prossime sfide.(128-93), ma è chiaro che nelle prossime partite gli Hawks dovranno assumere un atteggiamento differente se vorranno aspirare alla finale della Eastern.riesce a salvarsi dalla Waterloo (16 punti e 11 rimbalzi) ma anche da lui ci si aspetta di più.