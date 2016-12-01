Cantù, esonerato Kurtinaitis. Arriva Recalcati?

Alla fine il patron Gerasimenko non ha voluto attendere nemmeno il derby di sabato a Varese (ore 20:30). Il coach lituano è stato esonerato dalla guida della Pallacanestro Cantù. Per la sfida contro la Openjobmetis la squadra sarà affidata al vice,, mentre per il futuro si fanno i nomi di Recalcati e Banchi. La decisione è stata maturata dopo l'inizio di campionato davvero deludente per la Red October,(in compagnia di Pesaro e Cremona) con soli 4 punti, frutto di due vittorie e sette sconfitte. La quinta sconfitta consecutiva, arrivata nell'ultimo turno in casa contro la Fiat Torino, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Dmitry Gerasimenko ha spiegato i motivi della sua scelta: "Ho riflettuto a lungo su questa situazione difficile.e senza che i nostri giocatori abbiano dimostrato ciò che serve per essere professionisti. Abbiamo disputato delle brutte partite in casa e il nostro pubblico ha considerato inaccettabile il modo in cui siamo stati sconfitti,Ho quindi deciso di cambiare i giocatori che non hanno dimostrato la giusta mentalità. So cosa vuol dire essere sotto di 20 punti e so che non dipende dagli arbitri o dall’allenatore. Credo però nei ragazzi che sono rimasti a Cantù eDobbiamo essere professionali e cercare in tutti i modi di tornare al successo".Si terrà il 19 gennaio al tribunale di Siena, già plurititolata squadra di serie A, fallita nel luglio 2014. Secondo l'accusa, con la collaborazione tra Mens Sana Basket e le società Essedue Promotion, Brand Management di Rimini e Best Solution di Siena, sarebbe stato messo in piedi un complesso meccanismo che avrebbe consentito,, di remunerare i giocatori, alterare i bilanci e trarre profitto personale.