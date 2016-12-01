Champions: l'Openjobmetis Varese si impone sull'Oldenburg e torna a sperare

L'Openjobmetis Varese torna al successo in Champions League e torna in corsa per la qualificazione nel turno successivo.

Openjobmetis Varese – Ewe Oldenburg 76-71 (20-19; 36-40; 59-57)

Successo interno per lanell'ultima sfida del girone di andata della Champions League. La squadra di coachha superato i tedeschi dell'col punteggio di, nonostante i pesanti forfait di. I biancorossi sono stati davvero bravi a respingere gli assalti della squadra teutonica, decisamente superiore sul piano fisico ma deficitari sul piano del gioco di squadra.Dopo una partenza sprint con(autore di 11 punti) sugli scudi, i biancorossi subiscono il ritorno degli ospiti in grado di portarsi sul meno uno (20-19) alla fine del primo quarto. Nel secondo quarto sono i tedeschi a fare la voce grossa piazzando in apertura un parziale di 6-0 che consente loro di portarsi avanti nel punteggio a fine primo tempo 36-40. La partita diventa sempre più interessante nel terzo quarto, dove la Pallacanestro Varese torna ad esprimere il miglior basket, sospinta anche da unin giornata di grazia (16 punti). Nel quarto decisivo sono i lombardi che cercano di allungare portandosi sul 65-59, ma i tedeschi sono tutt'altro che arrendevoli e si portano sul 68 pari grazie al solitoQuattro punti di fila firmati danei secondi finali marcano la differenza. I padroni di casa chiudono sul 76-71 e tornano a sperare nella possibilità del passaggio del turno nel proprio girone. Varese rimane comunque ultima a 9 punti.: Anosike 4, Maynor 11, Avramovic 16, Pelle 6, Bulleri 3, De Vita n.e., Cavaliero 12, Kangur 6, Canavesi n.e., Ferrero 3, Eyenga 15, Johnson n.e.: Kramer C. 4, Kramer D, Wimberg, Massenat 11, De Zeeuw 15, Madrich 2, Lockhart 2, Paulding 5, Schwethelm 4, Qvale 19, Duggins 9