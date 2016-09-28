Cantù, i tuoi primi 80 anni: grande festa in Piazza delle Stelle

quella che ha accompagnato i festeggiamenti per l'ottantesimo anniversario della Pallacanestro Cantù. La kermesse, svoltasi domenica sera in Piazza delle Stelle,, portandola fino in cima all'Europa. La riqualificazione della Piazza ha compreso anche la realizzazione di un campo da basket al centro della stessa:, in ognuna delle quali è inciso il nome di una persona di riferimento nella storia della Pallacanestro Cantù. Il conduttore della serata è stato lo storico telecronista di Sky (e ancor prima di Tele+),, che ha invitato sul palco celebrità come Thurl Bailey (nella foto), Marzorati, Recalcati, Meneghel, Polti, Sacripanti, Gianolla e molti altri ancora. La serata è proseguita con la proiezione del film, uno spaccato di tutta la storia della Pallacanestro Cantù, con interviste ai personaggi che l'hanno resa gloriosa e rispettabile in Italia e in Europa.E' cominciata martedì 27 settembre l'ultima settimana utile. Chi vuole assicurarsi la tessera può recarsi ai botteghini del PalaRadi, che saranno aperti fino a venerdì 30 settembre dalle 17 alle 19: tuttavia è possibile acquistare la propria sottoscrizione stagionale anche al Caffè Sorini di Soresina (piazza Garibaldi), sabato 1 ottobre dalle 10.30 alle 12.30. Ad oggi i dati sono incoraggianti - venduti 1600 abbonamenti -e riempire buona parte dei 3500 posti del PalaRadi. Per tutti gli acquirenti in omaggio la sciarpa del tifoso che sarà consegnata in occasione della prima gara casalinga lunedì 3 ottobre.: se i genitori dei piccoli tifosi si abbonano entrambi, il figlio o la figlia possono entrare gratis. Tutta la famiglia allo stadio, quindi, per una stagione che si spera possa portare molte soddisfazioni in casa cremonese.