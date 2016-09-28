Cantù, i tuoi primi 80 anni: grande festa in Piazza delle Stelle
di Redazione
28/09/2016
Una serata carica di entusiasmo, emozioni e fiducia quella che ha accompagnato i festeggiamenti per l'ottantesimo anniversario della Pallacanestro Cantù. La kermesse, svoltasi domenica sera in Piazza delle Stelle, ha visto la presenza di tanti personaggi che hanno fatto grande la società biancoblu, portandola fino in cima all'Europa. La riqualificazione della Piazza ha compreso anche la realizzazione di un campo da basket al centro della stessa: nella pavimentazione sono presenti 80 stelle in bronzo, in ognuna delle quali è inciso il nome di una persona di riferimento nella storia della Pallacanestro Cantù. Il conduttore della serata è stato lo storico telecronista di Sky (e ancor prima di Tele+), Massimo Marianella, che ha invitato sul palco celebrità come Thurl Bailey (nella foto), Marzorati, Recalcati, Meneghel, Polti, Sacripanti, Gianolla e molti altri ancora. La serata è proseguita con la proiezione del film "Ottant'anni di basket" del regista Dario Tognocchi, uno spaccato di tutta la storia della Pallacanestro Cantù, con interviste ai personaggi che l'hanno resa gloriosa e rispettabile in Italia e in Europa. VANOLI, ULTIMA SETTIMANA DI CAMPAGNA ABBONAMENTI E' cominciata martedì 27 settembre l'ultima settimana utile per sottoscrivere l'abbonamento alla Vanoli Cremona per l'anno 2016-2017. Chi vuole assicurarsi la tessera può recarsi ai botteghini del PalaRadi, che saranno aperti fino a venerdì 30 settembre dalle 17 alle 19: tuttavia è possibile acquistare la propria sottoscrizione stagionale anche al Caffè Sorini di Soresina (piazza Garibaldi), sabato 1 ottobre dalle 10.30 alle 12.30. Ad oggi i dati sono incoraggianti - venduti 1600 abbonamenti - ma la Vanoli punta su quest'ultima settimana per aumentare le sottoscrizioni e riempire buona parte dei 3500 posti del PalaRadi. Per tutti gli acquirenti in omaggio la sciarpa del tifoso che sarà consegnata in occasione della prima gara casalinga lunedì 3 ottobre. La Vanoli ha voluto volgere uno sguardo anche agli under 14: se i genitori dei piccoli tifosi si abbonano entrambi, il figlio o la figlia possono entrare gratis. Tutta la famiglia allo stadio, quindi, per una stagione che si spera possa portare molte soddisfazioni in casa cremonese.
