La Pallacanestro Varese vince l'andata contro il Benfica: la Champions si avvicina
di Redazione
28/09/2016
La Pallacanestro Varese vince il primo atto del preliminare di Champions League sconfiggendo a domicilio il Benfica in un match punto a punto.Parte bene l'avventura della Pallacanestro Varese nella prima della doppia sfida contro il Benfica. I lombardi si sono aggiudicati il primo atto in trasferta vincendo per 75-72 la gara di andata della Fiba Champions League. Di fatto un risultato che consente alla Pallacanestro Varese di ipotecare il passaggio del turno che consentirebbe alla squadra di coach Moretti di accedere alla competizione ufficiale. Fondamentale sarà fare il proprio compito nella gara casalinga che si disputerà giovedi sera a Masnago. Si è trattato di un match molto equilibrato, giocato punto a punto fin dai primi vagiti. Hollis, il migliore tra i lusitani, ha provato a trascinare i locali verso il primo break dell'incontro, ma l'attacco dei portoghesi è stato ben rintuzzato da un Anosike in grande spolvero e dalla classe di Eyenga che hanno riportato in parità il match fino all'intervallo lungo.
Eyenga e Anosike trascinano Varese al successoNella ripresa il Benfica ha fatto leva sul gioco di squadra per mantenersi in gara, con i punti di Andrade, Maynor e Soares, mentre la Pallacanestro Varese si è affidata alla grande serata di Anosike sotto le plance e di Eyenga, autore di 19 punti, per tenere a debita distanza gli avversari. Nel finale Varese piazza un break che pare decisivo e che raggiunge la doppia cifra. Ma è solo un'illusione. Il Benfica ritrova i punti e la difesa e riduce considerevolmente le distanze nei secondi finali. Morais tenta dalla distanza l'ultimo canestro per agguantare l'extra time ma il suo tentativo si spegne contro il ferro. Vince Varese, adesso a Magnago occorrerà mettere il sigillo alla qualificazione. Tabellino del match Benfica: Raivio 4, Morais 13, Fernandes 6, Oliveira 5, Loncovic 2, Soares 9, Barroso, Andrade 10, Silva, Barber 12, Dos Santos, Hollis 11. Varese: Anosike 4, Maynor 11, Avramovic 2, Pelle, Bulleri 7, Cavaliero 5, Campani 8, Kangur 5, Canavesi ne, Ferrero ne, Eyenga 19, Johnson 14.
Articolo Precedente
Cantù, i tuoi primi 80 anni: grande festa in Piazza delle Stelle
Articolo Successivo
La finale di Eurolega si disputerà a Istanbul dal 19 al 21 maggio