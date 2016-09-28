La Pallacanestro Varese vince l'andata contro il Benfica: la Champions si avvicina

La Pallacanestro Varese vince il primo atto del preliminare di Champions League sconfiggendo a domicilio il Benfica in un match punto a punto.

Eyenga e Anosike trascinano Varese al successo

Parte bene l'avventura dellanella prima della doppia sfida contro il. I lombardi si sono aggiudicati il primo atto in trasferta vincendo perla gara di andata della. Di fatto un risultato che consente alla Pallacanestro Varese di ipotecare il passaggio del turno che consentirebbe alla squadra di coachdi accedere alla competizione ufficiale.Fondamentale sarà fare il proprio compito nella gara casalinga che si disputerà giovedi sera a Masnago. Si è trattato di un match molto equilibrato, giocato punto a punto fin dai primi vagiti.il migliore tra i lusitani, ha provato a trascinare i locali verso il primo break dell'incontro, ma l'attacco dei portoghesi è stato ben rintuzzato da unin grande spolvero e dalla classe diche hanno riportato in parità il match fino all'intervallo lungo.Nella ripresa il Benfica ha fatto leva sul gioco di squadra per mantenersi in gara, con i punti dimentre la Pallacanestro Varese si è affidata alla grande serata disotto le plance e di, autore di 19 punti, per tenere a debita distanza gli avversari. Nel finale Varese piazza un break che pare decisivo e che raggiunge la doppia cifra. Ma è solo un'illusione. Il Benfica ritrova i punti e la difesa e riduce considerevolmente le distanze nei secondi finali.tenta dalla distanza l'ultimo canestro per agguantare l'extra time ma il suo tentativo si spegne contro il ferro. Vince Varese, adesso a Magnago occorrerà mettere il sigillo alla qualificazione.: Raivio 4, Morais 13, Fernandes 6, Oliveira 5, Loncovic 2, Soares 9, Barroso, Andrade 10, Silva, Barber 12, Dos Santos, Hollis 11.: Anosike 4, Maynor 11, Avramovic 2, Pelle, Bulleri 7, Cavaliero 5, Campani 8, Kangur 5, Canavesi ne, Ferrero ne, Eyenga 19, Johnson 14.