Home LegaBasket Capo d'Orlando, Sindoni rassicura i tifosi: "Maynor resta con noi"

Capo d'Orlando, Sindoni rassicura i tifosi: "Maynor resta con noi"

di Redazione 14/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La sconfitta rimediata a Pesaro ha fatto aleggiare molte ombre sul futuro dell'Orlandina. Il team siciliano si ritrova ora all'ultimo posto della graduatoria, insieme alla Vuelle, con soli 10 punti conquistati in 21 gare di campionato. Un bottino senz'altro deludente: solo la differenza canestri permette alla Betaland di mantenere un piccolo vantaggio nei confronti di Pesaro. Ma la lotta per la salvezza si preannuncia irta di ostacoli. Tra i tifosi c'è grande amarezza per aver gettato al vento una grande chance all'Adriatic Arena. Capo d'Orlando si è fatta rimontare dai padroni di casa quando ormai il match sembrava saldamente in mano agli uomini di coach Di Carlo. Una stagione davvero difficile per l'Orlandina, e con il ko di domenica la situazione si è fatta ancora più complessa. Nel classico #ChiedialPres pubblicato sul sito dell'Orlandina, dove i tifosi fanno domande al presidente Enzo Sindoni, viene chiarita la questione riguardante Eric Maynor. E' lo stesso numero uno della Betaland ad assicurare che il 30enne di Raeford non andrà via dalla Sicilia. "Non stiamo pensando alla sostituzione di Eric Maynor - afferma Sindoni - molti dimenticano che sue prestazioni sono state a lungo condizionate dall’infortunio alla caviglia, ma è sempre più vicino alla migliore condizione". Qualcuno ha chiesto a Sindoni anche quale sarà il futuro di coach Di Carlo: in città si vocifera che una sconfitta contro la Dinamo Sassari potrebbe costargli la panchina. La risposta di Sindoni non lascia spazio ad interpretazioni: "Gennaro Di Carlo è saldamente il nostro allenatore. E non solo perché domenica l’unico caso contemplato è la nostra vittoria". Infine, il numero uno della Betaland Capo d'Orlando ha annunciato una conferenza stampa, aperta a tutti, che si terrà domani alle ore 17 presso la sala stampa del PalaSikeliArchivi. Sarà l'occasione per confrontarsi con i tifosi, ai quali verrà anche presentata un'iniziativa per la gara contro Sassari.