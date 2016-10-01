Capo d'Orlando testerà la nuova Olimpia Milano, nel posticipo di domani sera
di Redazione
01/10/2016
Ecco la presentazione del posticipo di domenica sera tra Capo d'Orlando e Olimpia Milano, con Repesa che dovrà fare a meno di due pedine.I campioni dell'Olimpia Milano saranno di scena a Capo d'Orlando nella prima uscita stagionale in Serie A1. La gara godrà anche della diretta su RaiSport nel posticipo domenicale delle 20,45. I padroni di casa faranno leva sul solito connubio tra giovani talenti e veterani come Nicevic e il nuovo arrivato Diener, pronto a dare manforte al quintetto siciliano più che mai agguerrito nella caccia verso la permanenza nella massima serie. Tornerà in campo Archie, mentre sotto canestro non vedremo la sfida tra Delas e Raduljica a causa dell'assenza di quest'ultimo appiedato da problemi fisici che ne stanno turbando questo inizio di stagione. I giovani Berzins, Laquintana e Stojanovic vantano già una discreta esperienza nella massima serie e non faranno mancare il proprio contributo per tentare l'impresa contro la corazzata meneghina.
Due assenze pesanti per coach RepesaL'Olimpia Milano, dal canto proprio, ha iniziato nel migliore dei modi la stagione con il doppio successo in Supercoppa che è valso il primo trofeo stagionale per gli uomini di Repesa. Oltre a Raduljica, il coach di Milano dovrà fare a meno anche di Mantas Kalnietis, alle prese con i guai alla caviglia che lo tormentano da alcuni giorni. Convocato il giovane La Torre, classe '97, ma di certo all'Olimpia non mancheranno le risorse per ovviare alle assenze. Il mercato ha dotato il roster di un numero importante di giocatori di primissimo livello per primeggiare in Italia e fare la voce grossa in Eurolega. Appuntamento domani sera al Palafantozzi per aprire il sipario sulla stagione di Capo d'Orlando e Milano.
