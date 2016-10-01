Capo d'Orlando testerà la nuova Olimpia Milano, nel posticipo di domani sera

Ecco la presentazione del posticipo di domenica sera tra Capo d'Orlando e Olimpia Milano, con Repesa che dovrà fare a meno di due pedine.

Due assenze pesanti per coach Repesa

I campioni dell'saranno di scena anella prima uscita stagionale in Serie A1. La gara godrà anche della diretta sunel posticipo domenicale delle 20,45. I padroni di casa faranno leva sul solito connubio tra giovani talenti e veterani comee il nuovo arrivato, pronto a dare manforte al quintetto siciliano più che mai agguerrito nella caccia verso la permanenza nella massima serie.Tornerà in campo, mentre sotto canestro non vedremo la sfida traa causa dell'assenza di quest'ultimo appiedato da problemi fisici che ne stanno turbando questo inizio di stagione. I giovanivantano già una discreta esperienza nella massima serie e non faranno mancare il proprio contributo per tentare l'impresa contro la corazzata meneghina.L'Olimpia Milano, dal canto proprio, ha iniziato nel migliore dei modi la stagione con il doppio successo in Supercoppa che è valso il primo trofeo stagionale per gli uomini di. Oltre a, il coach di Milano dovrà fare a meno anche di, alle prese con i guai alla caviglia che lo tormentano da alcuni giorni. Convocato il giovaneclasse '97, ma di certo all'Olimpia non mancheranno le risorse per ovviare alle assenze. Il mercato ha dotato il roster di un numero importante di giocatori di primissimo livello per primeggiare in Italia e fare la voce grossa in. Appuntamento domani sera al Palafantozzi per aprire il sipario sulla stagione di