Serie A, si comincia: in 4 a caccia della superfavorita Milano

Il grande giorno è arrivato.Un'avventura che durerà ben nove mesi, tra regular season e playoff. Uno scudetto che sembra già assegnato:e sembra davvero non avere rivali. Ma si sa, nello sport mai dire mai. Soprattutto nella pallacanestro. Sta di fatto che i campioni vogliono cominciare con il piede giusto,Dal canto loro, i padroni di casa cercheranno di arginare la netta supremazia fisica e tecnica dell'Olimpia: sarà durissima, ma la spinta del pubblico amico potrebbe far trovare energie insperate. Prima palla a due alle 12, dicevamo. Sì, perchè ad inaugurare il torneo sarà il Palapentassuglia,Coach Sacchetti è stato chiaro: per puntare ai playoff bisogna giocare con grinta e determinazione. L'avversario è di quelli ostici, e Flaccadori è una delle migliori speranze italiane. Torna in Serie A dopo 28 anni la Germani Brescia che debutta sul parquet della Consultinvest Pesaro,A proposito, gli avellinesi sono una di quelle compagini che tenterà di assaltare il trono di Milano... Le altre tre sono la, che farà visita alla Pasta Reggia Caserta, la, impegnata a Cantù, e il: particolare attenzione va data al team di Pasquini - di scena domani contro la Opnejobmetis Varese - che ha ben operato in sede di mercatoe puntare nuovamente a quel titolo conquistato nel 2015. Chiude il quadro l'interessante posticipo serale di lunedì tra la, che ambisce ad un piazzamento di vertice, e la, che ha fatto vedere buone cose nella preseason.