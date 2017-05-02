Cervi infortunato, ma Reggio Emilia non va sul mercato. Forse...

La brutta sconfitta rimediata al Forum di Assago andava subito accantonata., e a vincere, per arrivare ai playoff nella migliore condizione possibile. Soprattutto dal punto di vista mentale. La Grissin Bon ci è riuscita. La vittoria tra le mura amiche contro la The Flexx Pistoia è servita a ridare fiducia e morale ad. Serviva una scossa, e la squadra ha risposto bene, grazie anche ad un Della Valle super, autentico trascinatore della formazione allenata da coach Menetti. Con questo successo (77-68 il punteggio al termine della gara) la Pallacanestro Reggiana ha praticamente messo al sicuro il sesto posto, anche se gli ultimi 40 minuti potrebbero permettere alla Grissin BonMolto dipenderà da cosa riuscirà a fare Sassari mercoledì sera al Palaserradimigni contro la vicecapolista Reyer Venezia. L'assenza di una pedina molto importante come Riccardo Cervi aveva lasciato presupporre che Reggio Emilia potesse tornare sul mercato. Ma a quanto pare non sarà così, o meglio il direttore sportivo Alessandro Frosini ha lasciato intendere che non dovrebbero esserci movimenti. Tuttavia, la Grissin BonIl giocatore è sempre stato seguito dalla società reggiana, e potrebbe risultare un rinforzo interessante per Menetti in vista di una post-season che sarà senza dubbio molto impegnativa. Intanto tutti gli applausi del PalaBigi sono andati per il beniamino di casa,che ha devastato la retroguardia pistoiese con 27 punti ed una grandissima prestazione. Ora la Grissin Bon è attesa dall'ultima prova di questa regular season, ovvero la trasferta in casa della Vanoli Cremona che ha appena salutato la Serie A dopo otto stagioni consecutive. Gli atleti reggiani sono chiamati all'ultimo sforzo.