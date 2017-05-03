Italiani nel mondo: il Bamberg di Melli chiude al secondo posto, punti per Gentile

Ecco come è andato il weekend per i giocatori italiani all'estero, il Bamberg di Melli chiude al secondo posto la regular season.

Datome riposa per Gentile primi punti

Ildivola nel campionato tedesco, concludendo la propria regular season al secondo posto alle spalle del sorprendentePer la squadra allenata dal tecnico italiano, l'avversaria nei quarti di playoff sarà la temibile. Proprio Melli è stato uno dei protagonisti assoluti della ottima stagione del Bamberg sia in Germania che in Eurolega, risultato una delle migliori ali europee. Il Bamberg (campione in carica) rimane una delle favorite per la conquista del titolo. Nell'ultima giornata di campionato si è imposto sul parquet dicon il punteggio di 74-61 in un match che ha visto Melli realizzare 10 punti (e 3 rimbalzi) nei 12 minuti nei quali è rimasto in campo.La regular season si è invece già chiusa da una settimana nel campionato greco., come al solito, si contenderanno il titolo essendo già qualificate alle semifinali per essersi classificati nei due primi posti. L'Olympiakos non potrà contare però suappiedato da tempo da un brutto infortunio che lo ha costretto a saltare gran parte della stagione. Dopo l'accesso alle Final Four ilha dovuto rinviare l'impegno in campionato contro l'e quindi la squadra di Obradovic ha dovuto osservare un turno di riposo.ha invece rescisso il contratto con ile si è già messo al lavoro per recuperare fisicamente e trovare una nuova squadra europea disposta ancora a credere in lui. Arrivano anche i primi punti perin Israele. Nel successo dell'contro il Bnei Herzliya, l'ex guardia di Milano ha messo a referto 4 punti, catturando anche 3 rimbalzi. L'Hapoel, allenata da, attualmente è terza in classifica ad un punto dal Maccabi che occupa il terzo posto.