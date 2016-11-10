Colpì l'avversario con un pugno, condanna di 8 mesi per un giovane cestista

A volte anche una partita di basket può degenerare nella, scatenando gesti che nulla hanno a che fare con questo sport. E' quanto successe nel 2014 durante un match di Promozione a Parma, quando un giocatore del Montebello Basket 2011della Planet Basket. Ora è arrivata la sentenza di condanna del tribunale penale per l'aggressore,, che ha patteggiato 8 mesi di reclusione con pena sospesa. Il 17 ottobre 2014 era in corso la sfidanella palestra della scuola Bottego, valevole per il campionato di Promozione. Matteo Cervi, giovane promessa del basket dilettantistico, subì un fortissimo cazzotto da parte di Ferrazzi, entrato in campo addirittura dalla panchina per compiere il brutale gesto. Il fatto avvenne a gioco fermo. Cervi ebbedopo che gli arbitri intervennero in suo favore in una situazione di gioco sotto canestro: nemmeno il tempo di rendersene conto e il giovane si ritrovò per terra, tramortito dal pugno di Ferrazzi., oltre ad un indebolimento della masticazione. Un atto talmente violento che la Federazione Italiana PallacanestroOggi è arrivata anche la sentenza da parte del GUP, Alessandro Conti: per Ferrazzi 8 mesi di reclusione con pena sospesa.Adesso è ufficiale:, in onda da questo fine settimana sui suoi canali. In totale verranno trasmesse circa sessanta partite del campionato 'cadetto': le telecronache saranno affidate alla voce di Paolo Redi. Sono previsti: s’inizia sabato 12 alle 18,45 con Aurora Jesi-Kontatto Fortitudo Bologna su SkySport2, domenica 13 è invece SkySport3 a proporre Gsa Udine-Segafredo Virtus Bologna.