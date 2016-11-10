NBA, Charlotte in vetta alla Eastern. Steph Curry batte il fratello Seth

Gli Hornets attraversano un momento particolarmente positivo: anche ieri la franchigia del North Carolina è riuscita a vincere (sesta vittoria su sette match), superando sul proprio parquet gli Utah Jazz (104-98), in coabitazione con i Cavs. Insieme a Charlotte, cresce anche Marco Belinelli: buona la prova dell'italiano, che mette a segno 13 punti in 27 minuti di gioco. E' proprio la panchina a far pendere la bilancia a favore degli Hornets: oltre a Beli,E dire che Utah nella prima frazione sembrava averne di più: all'intervallo i Jazz conducevano di 8 lunghezze sui padroni di casa. Ma nella ripresa si svegliano Walker (21 punti) e Williams (19) che mettono il turbo ai locali:, che portano così a casa il sesto successo in sette partite. Niente male!(Steph e Seth) lo vince lo "Splash Brother": Golden State passa nettamente sui Mavericks 116-95, grazie anche ai 24 punti dell'MVP 2016.Se nella prima frazione si assiste ad un monologo gialloblu (che volano addirittura sul +31), la ripresa vede un ritorno di Dallas, che risale fino al -13. Kerr corre ai ripari, e negli ultimi 12' i Warriors riprendono in mano le redini del gioco, chiudendo sul +21. C'è un dominatore nella classifica marcatori NBA:, che sta vivendo un periodo di grazia assoluta. Anche ieri contro Oklahoma la guardia di Toronto è riuscita a siglare altri 37 punti, conducendo i Raptors ad una bella ed importante vittoria sul campo dei Thunder (102-112)., mentre coach Casey può godersi - oltre a DeRozan - anche un Lowry 'top level', che sfiora la tripla doppia: 19 punti, 13 assist e 9 rimbalzi. Tripla doppia che riesce a James Harden:Niente da fare per San Antonio (99-101), che contro i Rockets rimedia la terza sconfitta casalinga consecutiva.