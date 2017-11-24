Home LegaBasket Colpo Brindisi: preso il nazionale venezuelano Smith. Ivanov oggi a Pistoia

Colpo Brindisi: preso il nazionale venezuelano Smith. Ivanov oggi a Pistoia

di Redazione 24/11/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Bel colpo per l'Happy Casa Brindisi. La società pugliese si è infatti assicurata la firma dell’americano con passaporto venezuelano Donta Lamont Smith. Nato il 27/11/1983 a Louisville, Kentucky (Usa), Smith è un’ala di 201 cm per 100 kg che ha disputato l’ultima stagione in Porto Rico ai Pirates de Quebradillas. Le sue stagioni migliori sono state quelle al Maccabi Haifa, nel 2012-2013 e nel 2013-2014, insieme all'ex biancoazzurro Brian Randle: vittoria del titolo di lega nel 2013 e successo personale nel 2014 ("MVP of the year"). Dall’agosto del 2013 ha ottenuto il passaporto venezuelano indossando la canotta della nazionale nell’edizione 2013 della 'FIBA American Basketball Championship' ospitata in Venezuela. Il giocatore si aggregherà nei prossimi giorni alla truppa guidata da coach Dell'Agnello, che ha bisogno di un elemento di grande qualità ed esperienza come Smith per rialzarsi dopo un avvio di stagione non particolarmente positivo: solo due vittorie nelle prime otto giornate, un ruolino di marca che costringe l'Happy Casa all'ultimo posto in classifica, a 4 punti, in coabitazione con Pesaro, Reggio Emilia e Pistoia. Anche la The Flexx si è mossa sul mercato per cercare di rinforzare il roster a disposizione di coach Esposito. La notizia l'avevamo data già ieri, ma ora è praticamente ufficiale: Dejan Ivanov è un nuovo giocatore di Pistoia. Ora la società si occuperà di risolvere il contratto con Kennedy, mentre non sembrano avere fondamento le voci che volevano Bond lontano dalla Toscana: per ora Jaylen resta agli ordini di Esposito. Tuttavia, non è detto che le cose non possano cambiare nelle prossime settimane. Ivanov sarà a Pistoia in giornata per sostenere le visite mediche e mettersi quanto prima a disposizione di coach Esposito e del suo staff, in vista della sfida con Torino del prossimo 3 dicembre. Lo comunica proprio la The Flexx, che ha così ufficializzato l'ingaggio del bulgaro classe 1986, che ha già vestito le casacche di Montegranaro, Varese, Brindisi, Caserta e Torino.