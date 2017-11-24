Home Eurolega Eurolega, Olimpia Milano sconfitta dall'Olympiacos all'ultimo respiro

di Redazione 24/11/2017

L'Olympiacos Pireo si impone sull'Olimpia Milano per 86-85 in un convulso finale punto a punto che ha premiato gli ospiti. L'Olimpia Milano viene sconfitta al fotofinish dall'Olympiacos Pireo in Eurolega, nella nona giornata al Mediolanum Forum. Jerrells non ripete le magie delle ultime gare e fallisce la conclusione che avrebbe potuto regalare il successo ai padroni di casa. Gara tiratissima soprattutto nel finale, dove nel testa a testa, punto a punto, è riuscita a prevalere la maggior classe dei greci, condita anche dall'ausilio della Dea Bendata. A Milano non basta una prestazione sopra le righe di Theodore e la netta superiorità sul pitturato di Tarczewski prima e Gudaitis poi. Mvp della sfida è l’ex McLean, che sigilla il 2+1 che decide la sfida nei secondi finali, ben supportato anche da Strelnieks e Roberts, in splendida forma. Parte meglio Milano che rimonta l'iniziale svantaggio nella prima frazione, piazzando un parziale di 12-0 che consente alla squadra di Pianigiani di andare al riposo in vantaggio. Nel secondo quarto vengono fuori i greci che rimontano lo svantaggio, portandosi anche a 6 lunghezze di distacco prima di andare al riposo lungo sul 42-46. In avvio di ripresa, gli ospiti danno l'impressione di potere prendere il largo toccando anche il +8 (51-59). Ma ancora una volta, le Scarpette Rosse hanno il merito di non disunirsi tornando ad una incollatura nel punteggio. L'ultimo quarto è un testa a testa tra le due compagini nel quale Milano è riuscita a condurre le danze fino a un minuto dalla fine, venendo poi scavalcata dal 2+1 con il quale Mc Lean ha fissato il punteggio sull'85-86 per gli ospiti. Jerrells ha avuto in mano l'ultima palla del sorpasso, ma l'americano non ha saputo andare oltre l'airball, ben marcato da Agravanis, e le speranze dell'Olimpia Milano si sono infrante sulla sirena. Per le Scarpette Rosse si tratta della sesta sconfitta in nove gare.