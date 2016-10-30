Dinamo Sassari, coach Pasquini: "Occhio a Pesaro"

La partenza è stata così così., che pure coltiva ambizioni di alta classifica e il sogno di tornare protagonista del campionato come nel 2014-2015. La tifoseria chiede di più ai suoi propri beniamini. L'occasione è propizia, visto che il calendario propone un impegno casalingo non proibitivo:, che ha totalizzato fino ad ora solo due punti e staziona sul fondo della classifica insieme a diverse altre squadre. Ma coach Pasquini invita a stare attenti: non bisogna assolutamente sottovalutare la Vuelle. "Pesaro come ogni anno è una squadra da temere,- ha detto Pasquini in conferenza stampa - Quest’anno il passaggio dal 5+5 al 3+4 ha incrementato questo processo, con giocatori europei che possono aiutare gli altri a crescere prima. Hanno vinto la prima contro Brescia e poi perso due partite tirate a Torino e Cantù e l’ultima con Avellino in casa.alla partita perché è un avversario pericoloso". Cosa deve fare la Dinamo Sassari per migliorare le sue prestazioni, fin qui non esaltanti? "Abbiamo dei gap soprattutto quando ci disuniamo e alterniamo ancora momenti di grande difesa a momenti di minore intensità". "L’obiettivo è diventare lineari per i 40 minuti con la difesa che dà ritmo all’attacco - ha detto coach Pasquini - Dobbiamo diventare una squadra vera, come ci siamo detti anche in preseason, ma non cerchiamo alibi,Dobbiamo lavorare per essere più concreti quando la partita ti mette davanti delle difficoltà e ti fa masticare del duro".