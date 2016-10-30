NBA, super Lillard fa godere Portland: Denver cede all'overtime (115-113)

I 'papabili' all'ambito premio stanno tutti mostrando a pieno le loro qualità. Dopo la prova gigantesca di Russell Westbrook e le due partite 'monstre' di Anthony Davis (che ha superato il record dei 90 punti nelle prime due gare che resisteva dai tempi di MJ),: 37 punti che trascinano Portland alla vittoria contro Denver all'overtime (115-113). Finalmente si è 'svegliato' ancheche ha messo a segno 17 punti pur non tirando affatto bene, come dimostra il 4/16 su azione. Lillard è stato il protagonista della serata insieme al blackout che ha tenuto al buio il Pepsi Center per 28 minuti, quando i Nuggets erano avanti di 5 (90-85) ed erano da giocare nove minuti nell'ultimo quarto.“E’ stata una delle partite più pazze a cui abbia mai preso parte - ha detto lo stesso Lillard - ma vincere in rimonta, mostrando grande tenuta mentale, è stato un bel segno". Vincono ancora i campioni in carica dei Cleveland Cavaliers:, terza vittoria su tre. Coach Tyronn Lue può dirsi soddisfatto: i suoi ragazzi sembrano davvero in salute. Molto bene i Bulls, che dopo aver battuto i Celtics sconfiggono anche gli Indiana Pacers.. Per Indiana ancora una buona prova del giovane Myles Turner, che ha realizzato 20 punti, purtroppo per i Pacers non sufficienti. "Solo" 18 punti stavolta per Anthony Davis dopo la scorpacciata dei primi due match, ma San Antonio vince ancora (98-79 sui Pelicans) e manda un segnale concreto alla corazzata Warriors.Crolla Philadelphia, spazzata via dagli Atlanta Hawks (104-72).