Europei femminili, Spagna sul tetto d'Europa: l'Italia fuori dai mondiali tra le polemiche

La Spagna domina la finale degli Europei di basket femminili, mentre gli arbitri negano all'Italia la possibilità di giocarsi il quinto posto.

Senza faticare più di tanto lasi è imposta nella finalissima deglisulle rivali della. Tutto troppo facile per le cestiste iberiche che hanno vinto con il largo punteggio di, legittimando una superiorità sulle altre rivali, apparsa fin troppo evidente per tutto lo svolgimento del torneo. Un match mai in discussione, con le francesi brave a tenere testa alle più quotate avversarie solo per il primo quarto, per poi tracollare nel secondo parziale senza più riprendersi. Il primo tempo si è concluso con la Spagna avanti di 9 punti (39-30) e la chiara sensdazione di poter prendere il largo nel secondo tempo. Cosi è stato, con le iberiche guidate da una superbache volano oltre la doppia cifra nel terzo periodo, rendendo solo una passerella per le campionesse d'Europa, l'ultimo quarto. Nella finale per il terzo posto degli Europei di Basket femminili, successo netto per ilche ha surclassato la malcapitatacon il punteggio di 78-45 (Mestdagh 18 punti).Grave sconfitta per lche non accede alla finale per il quinto posto che sarebbe valso l'accesso ai prossimi mondiali. Le azzurre sono state sconfitte dallaper 68-67 ma pesa come un macigno la decisione presa dagli arbitri che hanno fischiato aun inesistente fallo antisportivo che ha deciso il risultato. Una sentenza amara per il basket femminile italiano che ha mandato su tutte le furie il presidente della Fip, Gianni Petrucci, che ha stigmatizzato pesantemente il torto arbitrale subito nel post gara. Per le azzurre la magra consolazione di vedere la propria stella,, inserita nel quintetto delle miglior giocatrici di Eurobasket 2017. Un giusto riconoscimento per un'atleta cresciuta tecnicamente in modo esponenziale e che si candida a diventare la portabandiera del basket femminile italiano per gli anni a venire.