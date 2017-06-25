Caricamento...

Butler, il commovente saluto a Chicago: "Sei stata la mia vita!"

25/06/2017

Butler, il commovente saluto a Chicago:
jimmy butler chicago Chicago, cosa posso dire?! Faccio davvero fatica a trovare le parole perché sei stata molto più che la mia casa negli ultimi 6 anni, sei stata la mia vita!". Comincia così il lungo post che Jimmy Butler ha messo sul suo profilo Instagram per salutare quella che nelle ultime sei stagioni è stata, come dice lui stesso, "la sua vita". Butler è da pochissimi giorni un nuovo giocatore dei Minnesota Timberwolves: il tre volte "All Star" è entrato nello scambio che ha portato nell'Illinois Zach LaVine, Kris Dunn e la scelta numero 7 diventata Lauri Markkanen. Parole molto toccanti quelle di Butler, che confessa di essere stato accolto "come un figlio". "Mi hai spinto a migliorare giorno dopo giorno, stagione dopo stagione. Onestamente posso dire di essere sempre stato incredibilmente motivato ad avere successo: sono costruito in questo modo. Ma so che se sono diventato la persona che sono ora, e il giocatore che sono diventato, è grazie a te - scrive Jimmy Butler  - Mi hai sempre spinto a non dare mai niente di meno che il mio meglio ogni sera. Questo è ciò che ti aspettavi. Questo è ciò che ti meritavi. E spero che tu sappia che ho dedicato la mia vita a questo ogni volta che sono entrato sul campo d’allenamento o sul parquet dello United Center". Butler, nel suo post, ha voluto ringraziare davvero tutti, anche la famiglia Reinsdorf "che ha scommesso su di me nel 2011 - quando venne scelto come 30esimo al Draft, ndr - e che mi ha dato l’occasione di giocare lo sport che amo per una franchigia del genere". Adesso però, per il 28enne originario di Houston è ora di cominciare una nuova avventura: a Minnesota ritroverà anche coach Thibodeau. "Ora vado in una nuova casa e in una nuova organizzazione - conclude Butler - Per fortuna con delle facce conosciute!".
