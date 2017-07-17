Home LegaBasket Europei under 20 femminile: l'Italbasket chiude al sesto posto

di Redazione 17/07/2017

Brutte notizie per l'Italbasket di coach Liberalotto costretta a chiudere il torneo con un deludente sesto posto in classifica. L'Italbasket femminile under 20 conclude con un deludente sesto posto la propria avventura agli europei di categoria che ieri si sono chiusi con il trionfo atteso della Spagna che in finale ha battuto la Slovenia. Nella finale per il quinto posto l'Italbasket femminile Under 20 è stata battuta, inaspettatamente, dall'Ungheria con il punteggio di 78-73. Si tratta, nel complesso, della seconda sconfitta agli europei per la nostra nazionale rosa. La precedente sconfitta era giunta nei quarti di finale contro la Francia. Sugli scudi l'ottima prestazione di Mariella Santucci, autrice di 21 punti, mentre bene hanno fatto anche Jasmine Keys (15 pt) e Olbis Andre con 10 punti a referto e ben 11 rimbalzi catturati. Pesanti per le squadra allenata da coach Liberalotto, le contemporanee assenze di Francesca Pan, appiedata da un problema alla caviglia, di Elisa Policari e di Ciavarella, anch'esse ferme ai box per un guaio di natura muscolare. Dopo essere partite molto male, le azzurre si sono messe in carreggiata piazzando un parziale di 17-3 che le ha rimesse prepotentemente in corsa. Poi è stata una schermaglia continua di parziali e controparziali, nella quale, Italia e Ungheria si sono sorpassate a vicenda in un testa a testa entusiasmante. Nel finale, però, la maggior precisione nel tiro da fuori delle magiare (con Dubei che ha colpito a ripetizione) è risultata fatale alla squadra di coach Liberalotto. L'Europeo si chiude in modo amaro per le azzurre, che comunque hanno ben figurato, destando un'ottima impressione. Italia-Ungheria 73-78 (36-31) Italia: Porcu 8, Santucci 21, Togliani 5, Ortolani 5, Ciavarella 5, Policari ne, Pan ne, Gianolla 4, Costa, Andre 10, Keys 15, Valente ne. Ungheria: Bach 3, Dubei 23, Weninger ne, Toth ne, Aho 18, Marko, Kuttor, Kocsis, Kiss 4, Benke ne, Torok 15, Studer 15.