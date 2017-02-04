Fiat Torino, ecco l'uomo più alto d'Italia: da Udine arriva Cuccarolo (222 cm)

Era diventato da tempo uno dei nomi più caldi del mercato,. Ed ora il lungo, anzi lunghissimo, di Udine è pronto a vestire una nuova casacca. Alle porte dei 30 anni, con i suoi 222 cm che lo attestano come uomo più alto d'Italia, Cuccarolo sta per vivere una nuova esperienza. E' stata la stessa società piemontese a comunicare l'ufficialità dell'operazione. In Friuli sbarca invece Abdel Fall, che ormai non trovava proprio più spazio nelle gerarchie di coach Vitucci., con uno score davvero poco invidiabile: zero punti e zero rimbalzi. Al contrario, Cuccarolo in questa stagione aveva dimostrato di poter ancora dare molto:L’anno in cui ha giocato di più in serie A è stato il 2014/15, sempre a Bologna, rimanendo in campo 13’ di media con 3 punti e altrettanti rimbalzi. Numeri che hanno convinto la Fiat a puntare su di lui per dare respiro ad uno dei propri top player, l'americano D.J. White. Difficilmente l'esordio "dell'uomo più alto d'Italia" potrà avvenire già in occasione della prossima gara casalinga contro Capo d'Orlando (domenica, ore 18:15, al PalaRuffini)., domenica 12 febbraio, sul parquet della Vanoli Cremona.Predica prudenza,, coach della Dinamo Sassari, alla vigilia di uno dei match più interessanti della diciottesima giornata in Serie A. Domenica, infatti, alle ore 18:15, la squadra sarda andrà a far visita alla Germani Brescia. ", dove troviamo una neopromossa che ha iniziato male e ora ha svoltato. In casa gioca una delle migliori pallacanestro del campionato e- osserva Pasquini - Brescia può contare su giocatori di esperienza europea, che fanno una pallacanestro molto fisica in attacco e, dove sfruttano soprattutto la zona 3-2".