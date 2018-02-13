Home LegaBasket Final Eight di Firenze, Pianigiani: 'Mi aspetto partite decise all'ultimo tiro...'

di Redazione 13/02/2018

Ecco le parole di Pianigiani e Cinciarini in vista dell'inizio delle Final Eight in occasione della presentazione della manifestazione a Firenze. Le Final Eight di Coppa Italia sono ormai alle porte e Simone Pianigiani, il coach dell'Olimpia Milano, in occasione della presentazione della manifestazione a Firenze, fa il punto della situazione parlando anche delle prospettive della sua squadra nella competizione: 'È una formula sportivamente complicata – dichiara il coach dell'Olimpia Milano – Per chi inizierà venerdì ci sarà la possibilità di giocare tre partite in meno di tre giorni e questo non succede in nessuno sport al mondo. Ma in generale la Coppa Italia propone sempre partite tirate non solo in stagioni di grande equilibrio come avviene quest’anno nel campionato italiano. Saranno giorni carichi di adrenalina che sarà bello vivere in questa cornice. Mi aspetto partite tirate, decise all’ultimo tiro o all’ultimo secondo, il pubblico si divertirà molto'. Dopo Pianigiani ha parlato anche Andrea Cinciarini che ha ricordato i precedenti successi della sua squadra nella competizione: 'Nei miei primi due anni a Milano siamo riusciti a vincere la Coppa Italia e contiamo di farlo ancora ma è l’obiettivo di tutti, nostro e delle altre sette squadre. Il quarto con Cantù sarà difficile perché è un derby e avranno tanti tifosi. Noi dovremo fermare i loro tiratori e impedirgli di giocare al ritmo che loro prediligono'. GUDAITIS VICINO AL RINNOVO - Intanto, sempre sul fronte Olimpia Milano, sarebbe ormai vicinissimo il rinnovo contrattuale per il lituano, Arturas Gudaitis. Nel contratto potrebbero essere apposte clausole di uscita per la Nba. Proprio alcuni mesi fa, i Cleveland Cavaliers hanno ottenuto i diritti sul giocatore da Sacramento.