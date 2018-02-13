Home LegaBasket Final Eight, Firenze si prepara: giovedì la prima sfida tra Avellino e Cremona

di Redazione 13/02/2018

Si parte. Per quattro giorni Firenze diventerà la capitale del basket. E' la città toscana, infatti, ad ospitare le Final Eight della Coppa Italia 2018, che avranno luogo dal 15 al 18 febbraio nella cornice del Mandela Forum. L'ultima edizione è andata all'Olimpia Milano, che ha sconfitto in finale la Dinamo Sassari. Alla presentazione dell'evento, che si è tenuto nella sala "Manuela Righini" dello Stadio Franchi, erano presenti gli otto allenatori e gli otto capitani delle protagoniste della Postemobile Final Eight di coppa Italia, oltre alla madrina Fiona May e un simbolo della città di Firenze come Giancarlo Antognoni. Proprio il club manager della Fiorentina ha voluto sottolineare l'importanza dell'evento e il legame tra la pallacanestro e il calcio: "Si somigliano - ha detto Antognoni - anche per il fatto che a guidare le squadre protagoniste ci sono molti tecnici toscani". Per il presidente della Legabasket, Egidio Bianchi, sarà un evento all’insegna dell’inclusione: "Avremo una selezione del progetto Over Limits di Marco Calamai, le Volpi Rosse del basket in carrozzina e i ragazzi del baskin, normodotati e disabili che giocano assieme". Il via ufficiale è previsto per giovedì, quando si disputerà il primo quarto di finale: alle 17:45 la Sidigas Avellino affronterà la Vanoli Cremona, mentre in serata, alle ore 20:30, scenderanno in campo i campioni d'Italia in carica della Reyer Venezia, che se la vedranno contro la Fiat Torino. Il giorno toccherà al derby lombardo tra EA7 Emporio Armani Milano e Red October Cantù, a cui seguirà la sfida tra la Germani Basket Brescia e la Segafredo Virtus Bologna. Sabato le due semifinali e domenica alle 17,30 la finale. TORINO, ALTRO COLPO: DA VARESE ECCO NORVEL PELLE Un altro giocatore per la Fiat Torino. Il club piemontese ha ufficializzato l'ingaggio del lungo Norvel Pelle, 25 anni e 211 cm di altezza. Il giocatore, nativo di Antigua, arriva dalla Openjobmetis Varese dove ha giocato in media 15.4 minuti, segnando 5.7 punti con il 67% da due, il 69 ai liberi, 4.5 rimbalzi e 1.2 stoppate.