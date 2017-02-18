Final Eight: la Leonessa Brescia centra la storica semifinale, battendo Venezia

Successo per 76-68 della Leonessa Brescia che a Rimini, elimina la Reyer Venezia grazie alle strepitose performance di Vitali e Landry.

Il tabellino del match

La grande impresa dellela compie lache batte pere accede alle semifinali di Coppa Italia contro tutti i pronostici della vigilia. Davanti a centinaia di tifosi bresciani giunti a Rimini per sostenere il quintetto lombardo,e compagni hanno centrato una storica vittoria, con una prestazione corale davvero intensa e il solito, autentico trascinatore.Sugli scudi anche il play azzurro,che sforna assist a ripetizione, mettendo a referto 11 punti, 6 rimbalzi e ben 8 assist. Per la Reyer Venezia una prestazione sottotono nei momenti chiave del match e un'eccessiva ricerca del tiro da fuori (11/34) che non ha prodotto risultati concreti. Tra i lagunari si salva soloautore di 22 punti, mentre è deludente la prestazione diche chiude con un brutto 3/12 al tiro. La Leonessa Brescia ha vinto nettamente anche la sfida sotto canestro catturando ben 40 rimbalzi contro i soli 26 degli avversari. Per Venezia le attenuanti una situazione fisica complicata, mentre Brescia ha messo in mostra una maggiore 'fame' di vittoria anche grazie alle prestazioni sopra le righe di Landry (19 punti) e Burns (15 pt), bravi a piazzare i punti decisivi nei momenti topici del confronto. Per Brescia adesso il prossimo avversario in semifinale è la Dinamo Sassari che ha sconfitto Avellino in un match al cardiopalma.: Haynes 8, Hagins 4, Ejim 9, Peric 8, Bramos 22, Ress 2, Ortner 4, Viggiano 3, McGee 8: Moore 2, Berggren 14, Vitali L. 11, Landry 19, Burns 15, Vitali M., Moss 10, Bushati 5