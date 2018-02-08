Home LegaBasket Final Eight, l'entusiasmo di Brescia: "Un onore, daremo il massimo"

Final Eight, l'entusiasmo di Brescia: "Un onore, daremo il massimo"

di Redazione 08/02/2018

C'è grande attesa in casa Brescia per la prima partecipazione della Leonessa alle Final Eight di Coppa Italia, che si disputeranno a Firenze a partire dal prossimo 15 febbraio. Una qualificazione che la Germani ha ampiamente meritato: il team di coach Diana ha disputato una prima metà di torneo semplicemente strepitosa, riuscendo ad issarsi per ben due volte al primo posto in classifica in solitaria. Nell'ultimo turno Brescia è stata sorpresa in casa dalla rediviva Aquila Trento e si è vista raggiungere in testa da Milano, Avellino e Venezia, ma il ko contro i bianconeri non sposta di una virgola il giudizio estremamente positivo per il campionato della Leonessa. Alla conferenza stampa di presentazione, che si è svolta nella cornice della Sala dei Giudici di Palazzo della Loggia di Brescia, era presente anche il sindaco della città, Emilio Del Bono. "Il Basket Brescia Leonessa sta dando delle grandissime soddisfazioni alla nostra città e alla nostra comunità, creando un importante volano di entusiasmo – ha detto il sindaco - Noi speriamo che un numero sempre maggiore di ragazzi si appassionino al basket, che in questo momento è molto popolare grazie a questa straordinaria squadra di cui tutti noi siamo innamorati". In seguito ha preso la parola anche la presidentessa del sodalizio bresciano, Graziella Bragaglio: "Partecipare alle Final Eight è un onore per tutti noi: per la città, per la squadra, per la società e, naturalmente, anche per tutti i partner che stanno partecipando a questo splendido progetto". Andrea Diana sottolinea lo splendido cammino che ha portato la Germani a raggiungere le Final Eight e garantisce massimo impegno ai tifosi: "Faremo di tutto per arrivare alla competizione nelle migliori condizioni possibili, sia fisicamente che mentalmente, con l’obiettivo di vivere ogni partita con grande emozione". Intanto buone notizie dall'infermeria: nessuna lesione per David Moss, che potrebbe scendere in campo già domenica nel derby contro Varese.