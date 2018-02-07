Home Eurolega Fiba Champions League: vittoria inutile per Venezia che retrocede in Eurocup

Fiba Champions League: vittoria inutile per Venezia che retrocede in Eurocup

di Redazione 07/02/2018

La Reyer Venezia scivola in Eurocup nonostante il successo contro gli spagnoli dell'Estudiantes nell'ultima partita del girone. Alla Reyer Venezia non basta il successo interno contro gli spagnoli dell'Estudiantes per 92-91 perchè il contemporaneo successo dell'Aek Atene sul Bayreuth (con una rimonta epica) fa si che i lagunari soccombano nel computo della classifica avulsa. Adesso per la squadra di De Raffaele rimane la magra consolazione degli ottavi di finale di Eurocup nonostante un bottino di 8 gare vinte su 14. La Reyer parte bene in avvio di partita (8-3), mentre l’Estudiantes rintuzza il distacco andando a bersaglio con regolarità a cronometro fermo (10-9). Una tripla di Bramos innesca la fuga granata (24-15). Grazie anche al contributo di Daye, Johnson e Jenkins, la Reyer Venezia vola via sul 31-19 con un 8/12 dall’arco alla prima sirena. Bene i lagunari anche nel secondo quarto, con Johnson e Jenkins che colpiscono dal perimetro (41-21), mentre gli spagnoli fanno molta fatica sotto le plance. Venezia riesce a toccare anche il +21 (46-25) a 5’26” dalla fine. Maldonado cerca ausilio dalla panchina e trova in Hakanson e in Vicedo i dieci punti che dimezzato lo svantaggio (54-46). Haynes torna a suonare la carica riportando il vantaggio a 11 punti a metà partita (57-46). Nella ripresa, l’Estudiantes continua a tessere la tela della rimonta con le triple di Sola, Landesberg e Cook mentre la Reyer Venezia butta via qualche possesso sanguinoso consentendo agli ospiti di mettere dentro 32 punti nel quarto, centrando il sorpasso (66-68) con Landsberg. Nell'ultimo quarto la gara prosegue sui binari di un perfetto equilibrio. Haynes impatta (89-89), Bramos regala la tripla del sorpasso (92-89), Brown ricuce il distacco dalla lunetta (92-91) ed è Cook a sbagliare la tripla per gli spagnoli a fil di sirena. Sorride amaro Venezia a fine partita. Adesso rimane solo l'Eurocup. Venezia: Johnson 13, Watt 12, Haynes e Bramos 11, Jenkins 10 Estudiantes: Landsberg 25, Hakanson 14, Cook 13, Vicedo 10