Finale gara 5, Milano distrugge R.Emilia: per l'Olimpia primo match-point

La legge del Forum.. L'Olimpia ha ora due match point per chiudere il discorso, con la prima chance già in gara 6 al PalaBigi. Repesa riesce a ricaricare i suoi uomini, frastornati dal doppio ko in terra emiliana:, per la Grissin Bon gara da dimenticare. Che Milano facesse sul serio lo si capisce già dai primi minuti. Così come risultano subito evidenti le difficoltà di Reggio Emilia, praticamente inesistente nel primo quarto., e al 10' i biancorossi conducono già 29-8. Reggio è chiamata ad una reazione per non alzare bandiera bianca fin da subito. Qualche segnale arriva, ma Milano trova punti pesanti anche dalle seconde linee. Menetti si spreme le meningi, le prova tutte e qualcosa ottiene:. I reggiani sembrano aver ritrovato il bandolo della matassa, ma inaspettatamente Milano piazza un break 'assassino': 8-0,. Ma nel basket mai dire mai, soprattutto se sul parquet c'è una squadra 'pazza' come l'Olimpia. Gli uomini di Repesa rientrano male in campo - o meglio, non ci rientrano - e la Grissin Bon ne approfitta. Ottima difesa e precisione sotto canestro riportano gli ospiti a -11,. Per tutta la durata del terzo quarto Reggio si mantiene a distanza non eccessiva da Milano, ma all'inizio dell'ultimo quarto Cerella fissa il punteggio ancora sul +13. Reggio non si arrende, insiste,. La Grissin Bon si riporta a 9 punti dai biancorossi, che però tornano ad accelerare: due triple consecutive di Lafayette,e gara 5 che praticamente si conclude qui. Negli ultimi minuti Milano 'finisce' l'avversario, concludendo 97-73 e aggiudicandosi il punto del 3-2. Manca solo una vittoria per laurearsi Campione d'Italia,. Specialmente sul proprio parquet: appuntamento lunedì sera per gara 6 al PalaBigi.