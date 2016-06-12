Serie B, Final Four: gioia Udine, batte Forlì e vola in A2

L'APU GSA festeggia la promozione in A2 dopo la vittoria di ieri sera contro l'Unieuro (72-69), in una gara tiratissima che ha visto prevalere i friulani, bravi ad allungare nel terzo quarto e a contenere il ritorno forlivese nell'ultima frazione,. Dopo l'Eurobasket Roma, che ha sconfitto Montegranaro (79-54), anche Udine può festeggiare la promozione in A2. L'Unieuro Forlì ha ancora un'altra possibilità:, che vedrà i romagnoli opposti proprio alla Dino Bigioni Shoes Montegranaro. La squadra vincitrice si aggiudicherà la terza e ultima promozione in A2.: Forlì ha tenuto botta per tutta la durata del match, arrivando anche a pareggiare i conti a meno di un minuto dalla sirena finale. Poi ci ha pensato Pinton dalla lunetta a regalare la promozione ai bianconeri. Il primo quarto vede Udine avanti di 4 lunghezze (15-11) trascinata dal play argentino Porta, che sale in cattedra anche nella seconda frazione, mettendo a segno canestri pesanti.che non hanno mancato di scambiarsi 'cortesie' con gli opposti udinesi (per via del loro gemellaggio con Trieste, ndr), risponde colpo su colpo e va addirittura avanti all'intervallo. Nel terzo quarto Pinton prende per mano i suoi e con 11 punti permette a Udine di tornare a condurre le operazioni. In generale, nella ripresa il quintetto friulano appare più determinato e concentrato, specialmente in difesa., che va addirittura sul +14 nei primi minuti dell'ultimo quarto. Forlì non muore mai, e con una reazione encomiabile risale fino al -7. Minuto dopo minuto gli ospiti fanno sentire sempre più il fiato sul collo agli uomini di Lardo,. Ma nell'ultimo possesso, viene fischiato un antisportivo a Vico su Pinton: il 32enne veneziano va alla lunetta e non fallisce