Finale playoff, festa Milano: espugnata Reggio, lo scudetto è realtà

L'Olimpia espugna il parquet di Reggio Emilia, conquista gara 6 e trionfa nella finale scudetto. Milano ha trovato le forze negli ultimi minutie guadagnare il punto decisivo (4-2) per laurearsi Campione d'Italia per la 27esima volta. La bolgia del PalaBigi non è bastata alla truppa di coach Menetti. Reggio Emilia viene di nuovo battuta in finale, e di nuovo in casa, come 12 mesi fa con Sassari.. Prestazione maiuscola la sua, insieme a Simon (15 punti) e capitan Gentile (16). Alla Grissin Bon non è stato sufficiente il solito, grande Kaukenas (18 punti) davvero l'ultimo a mollare nelle battute finali del match. Milano, come detto, è riuscita nell'impresa grazie ad, quando già si credeva che gara 7 fosse ormai inevitabile. E invece, i biancorossi di Repesa sono andati a prendersela subito, con coraggio e determinazione. Nel primo quarto la sfida non è ricca di emozioni. Milano chiarisce subito le sue intenzioni, per Reggio ci pensa Aradori a rispondere colpo su colpo.. Nella seconda frazione la musica non cambia. Lo spettacolo non fa da padrone, ma Della Valle sì:. Nella ripresa ecco la Milano 'pazza', che dopo un secondo quarto da incubo torna sul parquet come se niente fosse e. Non è un buon momento per i padroni di casa, visibilmente in affanno. L'Olimpia non ne approfitta granchè, tanto che Reggio Emilia si mantiene avanti grazie alla tripla di Needham (50-45). Nell'ultimo quarto è finalmente sfida vera, con colpi di scena continui. Sorpasso Milano (Batista), controsorpasso Reggio con Polonara, poi ancora avanti i biancorossi con la tripla di Sanders:, e poco dopo Macvan siglerà il pesantissimo canestro del +7. Reggio non molla e prova a restare in gara: a 24'' dalla fine il divario è di soli 3 punti,Sanders mette il sigillo sul ventisettesimo scudetto dell'Olimpia: Milano è campione d'Italia, e può dare il via ai festeggiamenti.