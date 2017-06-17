Finale scudetto: la Dolomiti Energia Trento si porta sul 2-2 nella serie

Successo convincente in gara 4 per la Dolomiti Energia Trento, che torna a difendere in modo perfetto e impone la legge del PalaTrento.

Laquesta volta non si fa sorprendere e coglie un prezioso successo per 78-56 con lain gara 4 della finale scudetto. La serie torna in parità per 2-2 e si preannuncia più equilibrata che mai in vista della volata finale. Con cinque giocatori in doppia cifra, la squadra di coachsi regala una grande serata al tiro e la solita difesa arcigna, grazie anche al solito grande lavoro del tecnico sulle rotazioni difensive. La gara è iniziata come meglio non poteva per i trentini che fanno la voce grossa sotto il tabellone volando sul 13-5 grazie a due tagli di Shields, assistiti dai soliti Craft e Hogue. I lagunari provano a ripetizione improbabili conclusioni dall'arco (2/11 nel primo quarto) e scivolano sempre più giù nel punteggio, chiudendo sotto di 13 punti alla prima sirena (22-9).Nel secondo quarto, è ancora la Dolomiti Energia Trento a menare le danze, volando sul +18 (31-13) contro un'attonita Venezia che fa fatica a riordinare le idee. Nella seconda metà del quarto, i lagunari ritrovano la conclusione dall'arco e colpiscono conriducendo notevolmente le distanze. I padroni di casa hanno il torto di perdere qualche pallone di troppo, consentendo a Venezia di chiudere il primo tempo sotto solo di 9 punti (40-31). Trento rientra in campo più decisa dopo il riposo lungo e rompe definitivamente gli indugi, acquisendo un margine di vantaggio notevole.diventa incontenibile e colpisce a ripetizione dal pitturato. De Raffaele interrompe con un timeout la furia dei padroni di casa che impongono un parziale di 8-0 prendendo il largo nel punteggio. Nella seconda parte del terzo quarto, un sussulto d'orgoglio dei lagunari consente loro di ridurre sensibilmente il distacco, rimanendo ancora in corsa. Il terzo quarto si chiude sul punteggio di 54-46. Nel quarto decisivo a Trento riesce l'allungo vincente. De Raffaele perdeper raggiunto numero di falli e Craft e compagni decidono di mettere il sigillo a gara 4 portando il vantaggio sul +20 tra il tripudio dei tifosi locali. Finisce 78-56 per la squadra di coach Buscaglia. Tra due giorni si torna a giocare al PalaTaliercio.