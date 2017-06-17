Trento-Venezia, Buscaglia: "Migliorati tanti piccoli dettagli"

"Abbiamo aggiustato tanti piccoli dettagli". Così il coach dell'Aquila Trento,, ha commentato la bella prova dei suoi atleti che sono riusciti a conquistare gara 4 e a riportare la serie sul 2-2. "Abbiamo lavorato bene in questi due giorni, con una condivisione molto forte su cosa dovevamo fare meglio - ha detto Buscaglia ai microfoni di Sky Sport -, il nostro lavoro c'è". Il coach della Dolomiti esprime anche in questo casocommessi dai suoi ragazzi, "ma almeno stavolta li abbiamo commessi passandoci il pallone". In gara 5, Buscaglia vuole che il suo team adotti lo stesso atteggiamento mostrato ieri sera: "Abbiamo avuto la buona faccia di gara 1, ma non era stata male nemmeno gara 3 - spiega l'allenatore dell'Aquila - erano piccoli dettagli quelli su cui dovevamo migliorare. Siamo stati bravi oggi a leggere la gara e a migliorare ancora"., che è riuscita straordinariamente a recuperare dall'infortunio: "Lui grandissimo professionista - ha aggiunto Buscaglia - ma, massaggiatori e fisioterapisti strepitosi". Nel frattempo, proprio mentre si disputava gara 4 tra Venezia e Trento,- che è stato confermato nello staff degli Spurs anche per la prossima stagione e pertanto lascerà la guida della Nazionale - ha proposto proprio coach Buscaglia come suo successore sulla panchina azzurra. "Mi prendo il merito di averlo nominato come allenatore della Under 20 che giocherà fra poco gli Europei - ha detto Messina -". Le altre piste per la panchina della Nazionale italiana portano all'estero: si parla di Djordjevic ma anche diSu quest'ultimo, però, Messina ha dei dubbi: "E' la mia stessa situazione - spiega l'assistente di Gregg Popovich a San Antonio - anche lui allena dato che siede sulla panchina del Fenerbahce".