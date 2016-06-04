Finale scudetto, a Milano il primo round: Reggio sconfitta 87-80

Il primo atto è milanese., e si aggiudica gara 1 della finale scudetto. Milano, trascinata da capitan Gentile, sconfigge la Grissin Bon 87-80, grazie ad un secondo quarto praticamente perfetto che innesca la fuga dei padroni di casa. Davanti ai 12mila del Forum, gli uomini di coach Repesa sfoderano anche un'ottima prestazione difensiva,. Il lituano ha predicato nel deserto: basti pensare che Della Valle ha messo a segno solo 6 punti, e Polonara poco meglio (9). Menetti, oltre alla sconfitta, deve anche pensare: si parla di un possibile stiramento all'adduttore. E dire che per Reggio la gara si era messa più che bene., che riesce a portarsi anche sul 9-2 grazie alla tripla - manco a dirlo - di Rimantas Kaukenas, 39 primavere ma lo spirito di un ragazzino. Milano è viva e non fa scappare gli ospiti:. Il primo quarto, infatti, si conclude con Reggio avanti di 1 (20-21). E' nel secondo quarto che l'Olimpia getta le basi per il primo successo in questa finale. Penalizzata anche dall'infortunio di Aradori, la Grissin Bon viene malmenata dai biancorossi:. Menetti non ha nemmeno timeout da chiamare, ma per fortuna sua la Grissin Bon riesce comunque a reagire e a piazzare un 7-0 che la riporta a -12 all'intervallo. Kaukenas è cuore e anima dei reggiani: il lituano si carica la squadra sulle spalle e prova la rimonta. Al 25' è 55-49, ma pian piano il divario ritorna a farsi significativo., che però commettono l'errore di provare a gestire troppo il vantaggio nell'ultima frazione. Si sveglia finalmente Della Valle, due triple e. Ma Milano è brava a non farsi prendere dal panico, e dalla lunetta tiene la Grissin Bon a debita distanza. Finisce 87-80 per i padroni di casa, Repesa può dirsi soddisfatto., e la Grissin Bon ha dimostrato di esserci.