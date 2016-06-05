A2, semifinali playoff: Brescia riapre i giochi, Bologna vince e va sul 2-1

Ancora tante emozioni nelle semifinali playoff per la promozione in Serie A. Mentre lariesce ad assorbire la batosta die ad aggiudicarsi gara 3,spreca l'occasione di chiudere i conti e viene sconfitta dalla, che tiene ancora aperta la serie (1-2). I lombardi ringraziano la grande prova degli americani, mentre Bologna viene letteralmente trascinata dal PalaDozza gremito - anche Sara Errani sugli spalti - e da unfinalmente all'altezza. Brescia riapre la serie, come detto, anche se solo all'overtime. La prima parte di gara è tutta di Scafati:. Un vantaggio che però si sbriciola in pochi minuti: Brescia rimonta e va all'intervallo sotto di 1 solo punto (35-36). Nel terzo è ancora Scafati a tentare la fuga, complice i molti errori al tiro della Centrale del Latte. Gli uomini di Perdichizzi vanno sul +9 ma vengono nuovamente ripresi e nell'ultimo quarto subiscono il sorpasso: a 4' dal termine è 63-61 per i padroni di casa, con Hollis assoluto protagonista.: Brescia pareggia, supplementare e dominio del quintetto allenato da coach Diana (14-5). Finisce 83-74, lunedì sera gara 4 a Scafati. Eravamo tutti interessati a capire quale sarebbe stata la reazione di Bologna dopo la 'mazzata' del PalaVerde in gara 2. Ebbene,, che reagisce anche dopo aver subito un passivo così pesante. Treviso viene battuta 81-71, ma il punteggio è fin troppo generoso per gli uomini di coach Pillastrini., e lunedì sera ha la grande occasione di battere nuovamente Treviso sul proprio parquet (dove ha vinto 16 partite su 17 quest'anno) e volare in finale. Il PalaDozza è stracolmo (5470 spettatori) e la Fortitudo ripaga il suo pubblico, attaccando subito Treviso e. Bologna domina, Treviso sparisce dal match: il secondo quarto è una sinfonia bolognese, con un Daniel a dir poco scatenato. All'intervallo è 52-33 per Bologna. A inizio secondo tempo la Fortitudo va addirittura sul +22, ma successivamente accusa un calo che permette a Treviso di rientrare (break di 7-0).: un divario che Treviso non può più riequilibrare, anche perchè il quinto fallo mette fuori gioco sia Powell che Abbott. Lo scarto si riduce fino all'81-71 della sirena, ma ad esultare è Bologna, che va sul 2-1 e lunedì ha la grande chance di far calare il sipario sulla serie.