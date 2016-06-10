Finale scudetto, Reggio Emilia implacabile: Milano ancora ko, è 2-2

Il collettivo contro i singoli. E il risultato premia nuovamente coloro che privilegiano il gioco di squadra.e sconfigge Milano per la seconda volta consecutiva, pareggiando la serie (2-2) e riaprendo completamente tutti i discorsi in questa emozionante finale scudetto. Gli uomini di Menetti fanno valere la propria forza di 'collettivo', mentre il quintetto guidato da Repesa si affida alle fiammate dei solisti.: gran rientro di Aradori (15 punti), encomiabile il duo lituano, che gioca una ripresa da favola. A Milano non basta la buona prova (finalmente) di Sanders (21 punti) ed un McLean all'altezza (17): complessivamente l'Olimpia non ha mai dato l'idea di poter competere dal punto di vista del gioco rispetto ai padroni di casa. Aradori, dicevamo. Sì, perchè se nel primo quarto Milano non scappa via il merito è soprattutto dell'azzurro:. Nel primo tempo Milano tiene botta grazie a Kalnietis: al 15' l'Olimpia è ancora avanti (27-28), ma Aradori è in grande forma e con il passare dei minuti cresce Della Valle:. L'Olimpia è ancora in partita, ma più per le giocate dei suoi top player che attraverso una manovra convincente. Comincia il secondo tempo, e comincia lo show lituano:, Sanders tiene a galla Milano, ma la ripresa è un incubo per i biancorossi. Reggio gioca bene e manda a canestro molti suoi uomini. A 5' dal termine il +8 reggiano sembra inattaccabile, ma ecco arrivare un pesante break (10-0, triple di Lafayette, Sanders e Simon) che rimette tutto in discussione.. I tiri liberi non spostano il punteggio: ci pensa Kaukenas a sfuggire al fallo tattico e a servire Polonara, che può schiacciare il +3 decisivo.. Finisce qua: Reggio strappa il 2-2, si torna al Forum sabato alle 20:45.