Playoff A2, miracolo Brescia: da 0-2 a 3-2, è finale!

La Centrale del Latte Brescia realizza un'impresa "alla Golden State" rimontando e andando a vincere una serie che sembrava ormai segnata. E lo fa mettendo la ciliegina sulla torta,. Un successo che spalanca le porte della finale promozione per gli uomini di coach Diana. Una finale che vedrà i lombardi opposti alla, che in semifinale ha sconfitto Treviso (3-1). Le prime due sfide al PalaMangano avevano decretato altrettante affermazioni di Scafati: probabilmente, mister Perdichizzi immaginava un cammino agevole verso l'ultimo atto di questi playoff promozione.e ha trovato le forze per una rimonta strepitosa: prima i due successi casalinghi, poi l'exploit di ieri sera. Centrale del Latte che parte subito forte, con una spregiudicatezza che sorprende i padroni di casa.e trascinata da Baldassarre e Rezzano chiude con un solo punto di ritardo alla prima sirena (15-16). Un divario minimo, che permette a Scafati di rientrare nel secondo quarto con rinnovata fiducia e le idee ben chiare. I locali, infatti, vivono il miglior momento della loro gara,. Ma è una gioia che dura poco: break di 10-0 per gli ospiti, 30-36 all'intervallo. Un primo allarme rosso che lascia presupporre quello che poi sarà il finale di gara. Nel terzo quarto Brescia regge l'urto campano nelle prime battute,Scafati non ci sta, reagisce, recupera e torna con il muso avanti, chiudendo il terzo quarto sul +5 (59-54). Brescia a questo punto potrebbe capitolare, maquando mancano solo tre minuti alla sirena finale. Scafati le prova tutte, Brescia resiste e addirittura allunga (67-74).. Non c'è più storia: in finale ci vanno i ragazzi di Diana, autori di un'impresa eccezionale.