FIP respinge ricorso, Virtus Roma esclusa dalla A2

Respinto il ricorso presentato dalla società capitolina dopo l'esclusione dal campionato di A2 decretata dal Consiglio Federale. Il Tribunale della Federbasket ha dato torto alla Virtus, esclusa dal campionato persulla data stabilita per il pagamento della prima rata obbligatoria. Ma la Virtus non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca, e ha già fatto sapere che attenderà la pubblicazione delle motivazioni della sentenza per presentare subito(il limite di tempo è di 48 ore, ndr), riservandosi poi di continuare la propria difesa di fronte alla Camera di Conciliazione del Coni e, in ultima istanza, al Tar del Lazio. "Se c’è stato un ritardo nel pagamento,nel dimenticare nelle disposizione organizzative per i club la data di pagamento dello scorso anno (9 luglio 2015)". Così l'avvocato difensore della Virtus Pallacanestro,, che sottolinea come la condanna a morte della società presieduta dasia avvenuta "per errore". Con tutta probabilità, la scadenza pubblicata dalla stessa Federazione, che ha invece deciso di punire il ritardo della Virtus sulla data comunicata nei bollettini di pagamento recapitati alla società. Sta di fatto che per un ritardo di 'sole' 15 ore uno dei club storici del basket italiano è ad un passo dal baratro. Intanto sono state confermate le 16 squadre partecipanti alla prossima serie A1.. La Lombardia è la regione più rappresentata, con ben 5 club: oltre a Cantù, ci sono Milano, Cremona, Varese e la neopromossa Centrale del Latte Brescia., ovvero dalla stagione 1987/1988, con la presenza di Desio al posto di Cremona. Sarà anche la prima volta: dal 2003 al 2005 mancò la Virtus, ma c'era la Fortitudo.