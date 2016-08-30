Fortitudo, ecco Roberts: "Voglio vincere il derby, e non solo..."

[caption id="attachment_1494" align="alignleft" width="300"] iguana press[/caption] "Tu vuò fa l'americano". Potrebbe essere sintetizzata così la campagna acquisti della Fortitudo Bologna, che dopo aver messo a segno il colpo Knox si è assicurata anche un altro importante giocatore statunitense: stiamo parlando di Chris Roberts, 28 anni, guardia ex Siena. E' lo stesso Roberts ad accendere gli animi dei tifosi della Fortitudo: nel corso della conferenza stampa di presentazione, la guardia 28enne si è soffermata sul derby con la Virtus, allenata da coach Ramagli, il mister di Roberts nella passata stagione in Toscana. "Lo conosco bene - ha detto Roberts - è tra i migliori che abbia mai avuto, sinora, abbiamo un bel rapporto ma sa già che il derby lo voglio vincere io". L'americano, particolarmente eccitato per l'accoglienza ricevuta dai tifosi fortitudini, precisa che il suo obiettivo personale "è lavorare per la squadra e vincere il campionato, del resto solo vincendo si può rimanere sempre un giocatore di livello". Insomma, Roberts avrebbe già mostrato di possedere un'enorme mentalità, come sottolinea il ds del team bolognese, Davide Lamma: "Chris è il primo ad arrivare agli allenamenti e l'ultimo ad andare via". La Fortitudo presenterà nei prossimi giorni anche la nuova casacca con annesso sponsor, che sarà il marchio d'abbigliamento italiano Kontatto. L'accordo è di un anno con opzione per il rinnovo (sempre annuale). BRESCIA, BUON TEST CONTRO IL SANTA CLARA Impressioni positive nel primo test stagionale della Centrale del Latte Brescia, che ha regolato 72-68 il College statunitense di Santa Clara, in occasione dell’evento curato e promosso dal College Basketball Tour, l’organizzazione che si occupa di promuovere le gare amichevoli dei College americani in visita in Italia. Senza Moss, Bergreen e Landry, Diana ha concesso l'occasione ad alcuni giovanissimi di mettersi in mostra. Ottima la prova di Lee Moore (19 punti), bene anche Michele Vitali (15), Cittadini (11) e Luca Vitali (10). Nel Santa Clara, da segnalare i 17 punti di Feagin.