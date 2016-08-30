Sharapova, futuro da dirigente NBA? Silver: "Profilo ideale"

La tennista, che sta scontando una squalifica per doping, è attualmente impegnata in unonel massimo campionato professionistico statunitense. E a quanto pare, l'atleta russa starebbe mostrando "di entrare nel merito di questioni, temi ed argomenti decisamente fuori dal comune", almeno stando a quanto riportato dall'Association. Parole confermate anche dal 'commissioner', con il quale la Sharapova sta lavorando a stretto contatto. Silver vede addirittura un futuro a lungo termine per Maria in NBA: "Sarebbe- ha detto il numero 1 - Ha partecipato a tutti i nostri seminari e ha già appreso molto del funzionamento sportivo e amministrativo dell'Nba". Intanto, l'NBA ha deciso che dal prossimo anno verrà bandito il, ovvero la sostanza che è costata due anni di squalifica alla Sharapova da parte della federtennis internazionale. La National Basketball Association ha infatti condiviso la scelta della Wada (l'agenzia antidoping mondiale),Il meldonium circola negli Stati Uniti sul mercato nero da circa un ventennio:sulla salute degli individui e sulla prestazione degli atleti.Rimasto senza squadra dopo aver lasciato i Knicks di New York,A renderlo noto è stato Yann Ohnona, giornalista degli "Hoosiers". Seraphin, che è molto corteggiato in Europa e in particolare a Barcellona (da cui pare sia arrivata anche un'offerta, ndr), pare stia optando per una nuova avventura in NBA, dove vuole tentare di sfondare, in cui il 26enne francese non è riuscito a ritagliarsi lo spazio giusto per mettere in mostra le sue qualità. Se il provino darà esito positivo, i Pacers avranno trovato il sostituto ideale di, trasferitosi ai Washington Wizards.