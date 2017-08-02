Home LegaBasket Garrett Nevels è la nuova guardia-play della Grissin Bon Reggio Emilia

Nevels proviene dalla seconda divisione spagnola, ecco le prime parole da nuovo giocatore di Reggio Emilia. Garrett Nevels è la nuova guardia-play della Grissin Bon Reggio Emilia. Il giocatore, nato a Los Angeles in California nel 1992, proviene da un'ottima stagione disputata nelle file del Forca Leida, squadra che milita nella seconda divisione spagnola. Si tratta di un ala piccola di 188cm per 86kg di peso cresciuto nel college di Hawaii. In Spagna è salito alla ribalta finendo sui taccuini dei manager di diversi top team, dopo aver portato al successo l'Albacete con oltre 20 punti di media. Poi il trasferimento in Leb Gold, dove ha messo a referto 16,4 punti di media a partita e 4,5 rimbalzi. Notevole la precisione dal pitturato (tira con il 52,5%) mentre dall'arco ha chiuso la stagione con una percentuale del 36,3%. Felice per il nuovo acquisto, il direttore sportivo della Grissin Bon Reggio Emilia, Alessandro Frosini, che in conferenza stampa ha tessuto le lodi di Garrett Nevels: . 'Inseriamo all’interno del nostro organico un giocatore che viene dalle leghe minori spagnole, ma che ogni anno ha dimostrato di crescere e migliorare, è una guardia che può aiutare anche in fase di playmaking, con ottime doti fisiche le quali gli permettono di essere un giocatore molto aggressivo su tutti i due lati del campo sia a livello difensivo che offensivo. Confidiamo e siamo convinti che possa confermare le sue prestazioni anche in Serie A ed in una importante competizione come l’Eurocup'. Le prime parole da nuovo giocatore della Grissin Bon Reggio Emilia sono di assoluto entusiasmo per Garrett Nevels che ha coronato il sogno di poter giocare in un campionato prestigioso come quello italiano. 'Sono davvero entusiasta – ha dichiarato la guardia americana - per questa opportunità ed il mio primo ringraziamento va alla Pallacanestro Reggiana per aver creduto in me. Per me partire dalle minors spagnole in EBA ed arrivare in un club prestigioso che disputa l’Eurocup è un sogno che si avvera. Il mio proposito è quello di migliorare come atleta aiutando la squadra a perseguire i propri obiettivi stagionali. L’Italia è una grande nazione e sarà ancora più stimolante dare slancio alla mia carriera sportiva in un contesto di questo tipo'