Houston, il nuovo proprietario potrebbe essere... Beyoncè!

di Redazione 02/08/2017

E se il nuovo proprietario degli Houston Rockets fosse Beyoncè? Tutt'altro che fanta... NBA, almeno stando a quanto riportato da "Bloomberg". Sì, perchè secondo il famosissimo portale finanziario la celebre popstar, originaria proprio di Houston, sarebbe seriamente intenzionata ad investire nei Rockets, dopo che Leslie Alexander - storico proprietario della franchigia texana - ha messo in vendita il team. Beyoncè sarebbe quindi a capo di una cordata di imprenditori pronti a rilevare i Rockets per una cifra che si aggira intorno ai 2 miliardi di dollari: altri tempi rispetto al 1993, quando Alexander acquistò il team di Houston a 'soli' 83 milioni di dollari. Che la popstar 35enne sia una grandissima tifosa dei Rockets è cosa nota. Non è raro vederla sulle tribune, insieme al marito Jay-Z, durante i match di Harden e soci, tanto da apparire anche incinta in una gara delle Finals. La notizia stupisce fino ad un certo punto: è già accaduto che alcune star abbiano acquisito quote di un team. E' il caso di Will Smith con i Sixers, ma anche Justin Timberlake con i Memphis Grizzlies. Houston è senza dubbio una squadra in crescita: alla magistrale guida di Mike D'Antoni e al talento incommensurabile di James Harden è stato aggiunto un tassello di primissimo piano come Chris Paul. L'obiettivo è chiaramente fare ancora meglio della stagione passata, e magari tentare l'approdo alle Finals. L'ingresso di Beyoncè potrebbe rappresentare un'ulteriore spinta verso traguardi sempre più ambiziosi. NUOVE MAGLIE: ECCO SIXERS E HORNETS I Philadelphia 76ers hanno presentato la nuova maglia per la stagione 2017-2018, che comprende il logo tecnico della Nike e il nuovo sponsor di maglia StubHub. D'altronde, quando l'NBA decise di aprire alla nuova sponsorizzazione, furono proprio i Sixers i primi a chiudere un accordo commerciale in tal senso. Presentazione anche per gli Hornets, che saranno gli unici senza lo sponsor Nike: la casacca sarà griffata Jordan.