Gentile, fine del calvario: concluderà la stagione all'Hapoel

Il calvario di Alessandro Gentile dovrebbe essere prossimo al termine., dove troverà come coach l'ex ct azzurro Simone Pianigiani. Una scelta probabilmente avvalorata dalla presenza di Pianigiani: con lui alla guida della Nazionale, l'allora giovane Gentile mostrò tutte le sue qualità e giocò le sue migliori partite con la maglia azzurra. Come dicevamo, questo appena passato è stato un autentico "annus horribilis" per Gentile. Il tutto è cominciato dopo la conquista dello scudetto 2016, il 27esimo nella storia di Milano. All'indomani di quel trionfo, il capitano dell'EA7, attratto dalle sirene di Houston (dove avrebbe trovato Mike D'Antoni, ndr). Un'esternazione che non piacque affatto al sodalizio di Giorgio Armani, che optò per sfilare la fascia di capitano a Gentile - nonostante lo stesso decise di rimanere all'Olimpia - consegnandola a Cinciarini.: ad inizio dicembre Gentile si trasferì in prestito al Panathinaikos. Ma anche in Grecia, l'ex capitano dell'Olimpia non è riuscito ad inserirsi nelle dinamiche del team allenato da coach Xavi Pascual:Gentile è rientrato in Italia, dove la prospettiva era di allenarsi da solo fino al termine della stagione. Poi la chiamata dell'Hapoel, accolta con entusiasmo dal giocatore: un'ottima opportunità anche in vista degli impegni della Nazionale all’Eurobasket 2017.Il girone eliminatorio dell’Italia, infatti, sarà proprio in Israele, a Tel Aviv.Si è spento all'età di 94 anni Raffaele "Lello" Morbelli, storico dirigente del basket italiano. Nei suoi 18 anni come general manager, Cantù vinse praticamente tutto., con tre scudetti, due Coppe Campioni, una Coppa Korac, un'Intercontinentale e una Coppa Italia.