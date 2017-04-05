L'Olimpia Milano piange la scomparsa dell'ex presidente Lello Morbelli: il punto sugli infortunati

L'Olimpia Milano piange la dipartita di Lello Morbelli uno dei presidenti più vincenti della storia del basket meneghino, ecco il punto sugli infortuni.

Il lutto del basket italiano per la scomparsa di Morbelli

L'infermeria dellpotrebbe svuotarsi ben presto, dopo i tanti acciacchi che hanno colpito una buona fetta del roster, condizionandone rendimento e risultati. Il club di Proli è ancora sul mercato a caccia di un esterno per ovviare ai troppi forfait. La buona notizia per i tifosi milanesi è il ritorno in campo diassente dal 9 febbraio dopo il match contro l'Anadoulou Efes. Probabile che il croato possa già giocare qualche minuto nella sfida di Eurolega contro l'Unics Kazan. Anche altri infortunati potrebbero essere sul punto di tornare in campo nel breve volgere di poche settimane. La prossima settimana dovrebbe essere il turno dimentre dopo Pasqua si preannunciano i ritorni di. L'obiettivo principale dello staff sanitario dell'Olimpia Milano è quello di riconsegnare a Repesa un roster già più completo per la sfida interna di campionato controche si giocherà il 23 aprile. Solorimarrà appiedato a causa del brutta rottura al crociato che ne ha decretato la fine anticipata della stagione. Qualore i tempi fossero rispettati, il tecnico croato avrà quasi tutti a disposizione e probabilmente avrà anche il nuovo esterno prima dell'inizio dei playoff che si prenderanno il via il 12 maggio con le sfide dei quarti di finale.Purtroppo la giornata di ieri, per le Scarpette Rosse è stata funestata dalla scomparsa diuna delle figure più importanti della storia del club meneghino. Fu presidente dell'Olimpia Milano dal 1986 al 1997, ottenendo successi in serie sia in Italia che in Europa. Sotto la sua guida, la Milano cestistica si fregiò di due Coppe Campioni, una Coppa Korac, quattro scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Intercontinentale. Risultati di grande prestigio frutto anche del suo sapiente lavoro, svolto sempre con garbata competenza e impegno quotidiano al servizio dell'Olimpia e della pallacanestro italiana.