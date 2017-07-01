Gentile, l'Aquila Trento ci prova: si lavora per il prestito

La stagione scorsa, per, è stata tutt'altro che positiva. Dalla rottura sempre più evidente con l'Olimpia Milano, con la fascia da capitano passata a Cinciarini, al prestito ai greci del Panathinaikos (senza fortuna)di coach Pianigiani, da pochi giorni nuovo allenatore dell'Olimpia. Evidentemente, l'ex capitano dell'EA7 non deve aver fatto una grossa impressione al nuovo coach, dato che Gentile non sembra rientrare nei piani di Milano per la prossima stagione. Tuttavia, è davvero difficile riuscire a cedere un giocatore per il cui acquisto bisognerebbe sborsare un bel pò., ma l'Olimpia dovrebbe comunque pagare una sostanziosa buonuscita al giocatore, che ha ancora un anno di contratto. Ecco perchè, in queste ore, si fa sempre più largo l'ipotesi di una nuova cessione in prestito,In questo modo, si aprirebbero le porte a diverse possibili soluzioni. Nelle ultime ore si è parlato dell'interessamento della The Flexx Pistoia,, che vorrebbe piazzare un grosso colpo per tentare di nuovo la scalata al titolo. Proprio l'ormai raggiunta maturità del team trentino può rappresentare: resta da capire se Milano acconsentirà a prestare il giocatore ad una delle probabili (se non certe) rivali scudetto. Intanto, a proposito di rivali per il titolo, lamette a segno un altro colpo di mercato. Si tratta della guardia statunitense, che torna in Italia per la quarta volta dopo le stagioni disputate a Cantù e le due esperienze a Cremona. L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato - forse oggi o lunedì - ma sembra ormai tutto fatto tra le parti. Nell'ultima stagione, Jason Rich ha vestito, in Francia, conquistando i playoff.