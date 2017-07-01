Boom Oklahoma: preso George! Curry rinnova, è il più pagato di sempre

La cerimonia dell'MVP ha incoronato (giustamente)come miglior giocatore della passata stagione. "Ora dategli una squadra all'altezza" è stato un pò il commento della maggioranza degli addetti ai lavori. Detto, fatto:e va a prendersi quello che finora era considerato il piatto forte di questa fase di mercato.: agli Indiana Pacers vanno in cambio Domantas Sabonis e Victor Oladipo. Un blitz praticamente perfetto quello realizzato dal general manager Sam Presti, che è riuscito a fari spenti a concludere la trattativa per regalare a Westbrook una spalla di primissimo piano. La scelta di George ha sorpreso un pò tutti, dato che l'ex Pacers sembrava ormai destinato ai. Ma Oklahoma ha voluto rispondere alle bombe di mercato messe a segno dalle rivali più accreditate ad Ovest, Houston e Minnesota, che si sono già assicurate 'top player' del calibro. La vetta della Conference - - e ancora di più il titolo - restano obiettivi difficili per OKC, ma senza dubbio l'arrivo di George aumenta la caratura di una squadra che sembrava reggersi esclusivamente su RW. Indiana guadagna due giocatori che possono far comodo, anche se il contratto di Oladipo (84 milioni per i prossimi 4 anni) è più che pesante. A proposito di contratti:mette nero su bianco sull'accordo più ricco di tutti i tempi. Lo "Splash Brother" ha infatti firmato un nuovo contratto da 5 anni con i Golden State Warriors ad una cifra da capogiro:(4 in meno del massimo a cui poteva essere firmato), il più alto mai firmato da un giocatore NBA. E in casa Warriors non è l'unica buona notizia: ancheha rinnovato, firmando un contratto triennale da 24 milioni di dollari.