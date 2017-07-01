Boom Oklahoma: preso George! Curry rinnova, è il più pagato di sempre
01/07/2017
La cerimonia dell'MVP ha incoronato (giustamente) Russell Westbrook come miglior giocatore della passata stagione. "Ora dategli una squadra all'altezza" è stato un pò il commento della maggioranza degli addetti ai lavori. Detto, fatto: Oklahoma sorprende tutti e va a prendersi quello che finora era considerato il piatto forte di questa fase di mercato. Paul George è infatti un nuovo giocatore dei Thunder: agli Indiana Pacers vanno in cambio Domantas Sabonis e Victor Oladipo. Un blitz praticamente perfetto quello realizzato dal general manager Sam Presti, che è riuscito a fari spenti a concludere la trattativa per regalare a Westbrook una spalla di primissimo piano. La scelta di George ha sorpreso un pò tutti, dato che l'ex Pacers sembrava ormai destinato ai Los Angeles Lakers. Ma Oklahoma ha voluto rispondere alle bombe di mercato messe a segno dalle rivali più accreditate ad Ovest, Houston e Minnesota, che si sono già assicurate 'top player' del calibro di Chris Paul e Jimmy Butler. La vetta della Conference - - e ancora di più il titolo - restano obiettivi difficili per OKC, ma senza dubbio l'arrivo di George aumenta la caratura di una squadra che sembrava reggersi esclusivamente su RW. Indiana guadagna due giocatori che possono far comodo al processo di ricostruzione del team, anche se il contratto di Oladipo (84 milioni per i prossimi 4 anni) è più che pesante. A proposito di contratti: Steph Curry mette nero su bianco sull'accordo più ricco di tutti i tempi. Lo "Splash Brother" ha infatti firmato un nuovo contratto da 5 anni con i Golden State Warriors ad una cifra da capogiro: 201 milioni di dollari (4 in meno del massimo a cui poteva essere firmato), il più alto mai firmato da un giocatore NBA. E in casa Warriors non è l'unica buona notizia: anche Shaun Livingston ha rinnovato, firmando un contratto triennale da 24 milioni di dollari.
