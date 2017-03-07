Gentile rompe con il Panathinaikos dopo soli 77 giorni!

L'ex capitano dell'Olimpia Milano ha indossato la casacca del Panathinaikos per poco più di due mesi, prima che l'allenatore degli ateniesi, Xavi Pascual, prendesse la decisione di 'tagliarlo'. Alla base del divorzio, infatti, ci sarebbe una 'decisione tecnica'. In mattinata, l'agente del giocatore, Riccardo Sbezzi, è volato ad Atene per parlare con i dirigenti del Panathinaikos e trovare una soluzione per consentire "l'exit" al giocatore.Le noie erano cominciate già la scorsa estate, dopo i trionfi con l'Olimpia Milano, quando l'ex capitano dell'EA7 dichiarò di voler tentare un'esperienza all'estero, in particolare in NBA. Parole che non sono piaciute alla dirigenza milanese,Da quel momento in poi il rapporto non è stato più lo stesso: Gentile ha vissuto da separato in casa fino a Natale, quando si è trasferito in prestito in Grecia alla corte di coach Pascual. Ma il suo periodo ateniese è stato tanto breve quanto avaro di soddisfazioni:, totalizzando 3.2 punti e 2.9 rimbalzi di media a partita con il 36% da due e il 20% da tre. Non molto differente l'andamento nel campionato greco, in cui però non è stato molto utilizzato: 5,7 punti e 2 rimbalzi medi a gara. E adesso?, dato che i regolamenti prevedono che non possa firmare con un'altra squadra di Eurolega prima del termine della deadline. Più probabile che l'Olimpia decida di darlo nuovamente in prestito a qualche team estero., e i campioni d'Italia in carica hanno già fatto sapere che non hanno alcuna intenzione di cedere il giocatore ad una rivale italiana.