La Pallacanestro Cantù supera Reggio Emilia: debutto felice per Carlo Recalcati

La Pallacanestro Cantù sconfigge per 98-83 la squadra di Reggio Emilia al Pala Desio proprio nel giorno del debutto del suo nuovo coach.

MIA CANTÙ – GRISSIN BON REGGIO EMILIA 98-83 (26-24, 47-48, 73-62)

Latorna al successo proprio in coincidenza con il debutto del nuovo tecnico sulla panchina del club lombardo, battendo pernel match giocato al PalaDesio. Avvio di match in perfetto equilibrio nella prima frazione. Punteggio alto e padroni di casa che chiudono il parziale con un roboante 26-24.tentano lo strappo vincente nella seconda frazione contribuendo in modo decisivo al +11 a metà tempo con cui la Grissin Bon prova a mettere la testa avanti.La Pallacanestro Cantù non demorde e replica piazzando un parziale da 18-5 nella seconda parte del quarto, chiudendo il primo tempo avanti ancora di due punti (50-48). Nella ripresa si scatenanoe la partita prende una piega decisamente favorevole per i padroni di casa che volano sul +13 (71-58).sale in cattedra e confeziona un terzo quarto da urlo (alla fine sarà lui il top scorer con 26 punti).tengono aperto il discorso ma un canestro da fuori diporta la squadra di Recalcati fino all’88-75 a tre minuti dalla fine. Cantù torna al successo dopo tre sconfitte consecutive mentre la Grissin Bon subisce la terza sconfitta nelle ultime 5 gare.CANTÙ: Acker 8, Ballabio, Cournooh 22, Baparapè, Parrillo 3, Pilipic 9, Calathes 2, Callahan 7, Darden ne, Dowdell 7, Quaglia 5, Johnson 28. All. Recalcati. REGGIO EMILIA: Ardori 9, Needham 2, Polonara 20, Reynolds 4, Della Valle 21, De Nicolao 6, Strautins, Kaukenas 8, Cervi 6, Williams 4. All. Menetti.